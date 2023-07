Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Myra Trần cùng dàn nghệ sĩ “khuấy động" Hồ Gươm, Trọng Hiếu thể hiện vũ đạo nón lá hứa hẹn tạo trend

Tối 23/7, tập 5 của chương trình truyền hình thực tế La Cà Hát Ca đã chính thức lên sóng. Trong tập này, bên cạnh những gương mặt quen thuộc như Ngô Kiến Huy, Jun Phạm, Trung Quân, Myra Trần, Blacka thì còn có sự xuất hiện của chàng nghệ sĩ hoàn toàn mới - Trọng Hiếu. Là người con của thủ đô, sự hiện diện của Trọng Hiếu càng góp phần thổi làn gió mới cho chương trình và tạo nên nhiều khoảnh khắc đáng nhớ.

Trọng Hiếu khoe vũ đạo với nón lá, dàn nghệ sĩ hòa giọng ca khúc Quê Hương Việt Nam phiên bản mới

Là thành viên mới trong tập 5 La Cà Hát Ca, Trọng Hiếu đã mang đến các ca khúc như Thú Vị Hơn Vậy, Dare To Be Different. Đặc biệt trong màn biểu diễn Thú Vị Hơn Vậy, Trọng Hiếu còn gây thích thú khi đem tới vũ đạo cùng chiếc nón lá - biểu tượng văn hóa của Việt Nam. Sự kết hợp uyển chuyển giữa vũ đạo đương đại và nét truyền thống với chiếc nón lá đã tạo nên sự khác biệt trong phần biểu diễn của Trọng Hiếu mà chỉ có tại La Cà Hát Ca khán giả mới được thưởng thức.

Trọng Hiếu mang đến loạt ca khúc được yêu thích trong sự nghiệp

Anh chàng còn gây thích thú khi biểu diễn vũ đạo cùng nón lá - biểu tượng văn hóa của Việt Nam

Cũng trong chương trình, màn hòa giọng của các nghệ sĩ trong ca khúc Quê Hương Việt Nam đã mang đến nhiều cảm xúc cho khán giả. Nếu như phiên bản gốc, ca khúc được thể hiện ngọt ngào thì ở phiên bản La Cà Hát Ca, dàn nghệ sĩ đã mang đến phiên bản mới từ phần phối khí cho đến đoạn rap của Blacka. Ra mắt từ năm 2010, cho đến nay đã 13 năm nhưng khi được làm “sống lại", ca khúc Quê Hương Việt Nam vẫn được các nghệ sĩ thể hiện vô cùng mượt mà và khiến người xem phải ấn tượng.

Dàn nghệ sĩ của La Cà Hát Ca hòa giọng ca khúc Quê Hương Việt Nam với phiên bản hoàn toàn mới

Dàn nghệ sĩ “quậy” Hồ Gươm với các hoạt động như Yoga cười hay thử thách skateboard

Không chỉ xoay quanh các tiết mục dành riêng cho khán giả của La Cà Hát Ca, các nghệ sĩ còn có những trải nghiệm “la cà" đầy thú vị. Trong tập 5, dàn cast của chương trình đã có một ngày hoạt động hết cỡ và “quậy tung" Hồ Hoàn Kiếm. Đầu tiên phải kể đến khoảnh khắc các nghệ sĩ của La Cà Hát Ca đã cùng người dân địa phương hòa chung nhịp điệu và tập thể dục vào buổi sáng trong lành của Hà Nội.

Thế nhưng nếu chỉ đơn giản là tập thể dục thì sẽ không phải là dàn cast siêu “mặn mà" của La Cà Hát Ca. Theo đó, Ngô Kiến Huy - Myra Trần đã thay phiên nhau thị phạm bài tập Yoga “cười" mà cả hai đã được học từ người dân địa phương. Tuy nhiên chỉ vừa “thể hiện" chưa đầy vài giây, Jun Phạm đã không khỏi “sốc" vì điệu cười “không giống ai". Trong khi đó Ngô Kiến Huy cũng chẳng hề kém cạnh khi bị các thành viên trêu chọc bởi điệu cười hào sảng cao vút.

Dàn nghệ sĩ của La Cà Hát Ca có màn tập thể dục buổi sáng cùng người dân Hà Nội

Ngô Kiến Huy và các nghệ sĩ khiến các cô không ngừng thích thú vì sự hài hước

Cô nàng Myra Trần còn làm các anh “sốc" vì màn “thị phạm" Yoga cười

Đặc biệt trong tập lần này, các thành viên của La Cà Hát Ca cùng khách mời Trọng Hiếu đã được dịp thưởng thức màn trình diễn skateboard từ các bạn trẻ Hà Nội. Ngô Kiến Huy là người khởi xướng tạo thử thách cho đội skateboard khi yêu cầu các anh chàng biểu diễn kỹ thuật “bay qua người".

Không hề do dự, các bạn trẻ Hà Nội lập tức nhận lời thách thức nhưng không quên đưa ra điều kiện một thành viên của La Cà Hát Ca sẽ phải trở thành nhân vật hỗ trợ cho thử thách này. Là người thử thách nên không ai khác, Ngô Kiến Huy bị “chỉ điểm" để trở thành ứng cử viên hỗ trợ các bạn trẻ.

Không thể “đấu" lại được các thành viên “lầy lội", nam ca sĩ đành chấp nhận thử thách với tâm trạng đầy bất ổn. Rất may mắn, ngay sau đó Trọng Hiếu đã chấp nhận cùng “vượt ải” với đàn anh Ngô Kiến Huy và vượt qua thử thách vô cùng dễ dàng.

Các nghệ sĩ cùng thực hiện thử thách với ván trượt tại Hồ Gươm

Ngô Kiến Huy trở thành nhân vật hỗ trợ thử thách “bay qua người" của các bạn trẻ Hà Nội

Sau đó anh chàng nhận được sự trợ giúp của Trọng Hiếu

Các nghệ sĩ không ngừng thích thú với thử thách hoàn toàn mới tại điểm đến Hà Nội