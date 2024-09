Nghìn người tranh nhau một cốc bia

Trước thềm Lễ hội bia Đức lần thứ 189 năm nay, Thị trưởng Munich Dieter Reiter cam kết nhà chức trách sẽ đảm bảo an toàn nhất có thể cho sự kiện này. Bên cạnh 600 sĩ quan cảnh sát, chính quyền thành phố Munich sẽ triển khai thêm 1.500 nhân viên an ninh để hướng dẫn du khách qua các cửa kiểm soát ra vào. Nhà chức trách lần đầu tiên lắp đặt máy dò kim loại xung quanh lễ hội, cũng như giám sát sự kiện bằng camera an ninh. Ảnh: AP.