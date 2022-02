Chiều 27/2, ông Nguyễn Văn Thục - Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) - xác nhận địa phương này vừa xảy ra vụ việc đau lòng là con trai vác rựa tấn công bố ruột dẫn đến tử vong.

Các lực lượng chức năng truy tìm nghịch tử dùng rựa chém chết bố ruột, rồi bỏ trốn vào rừng (Ảnh minh họa)

Nạn nhân là ông Nguyễn Xuân Diệp (SN 1955; ngụ thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 26/2, giữa ông Diệp và Nguyễn Văn Minh (SN 1989; con trai ông này) xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi dẫn đến xô xát.

Sau đó, Minh đã dùng rựa chém bố ruột của mình. Do vết thương quá nặng, nên ông Diệp đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, nghịch tử đã bỏ trốn vào rừng sâu.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an tỉnh Quảng Bình và Công an huyện Lệ Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, vào cuộc điều tra, làm rõ. Đồng thời huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ để truy tìm nghi can.

Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, đến chiều 27/2, vẫn chưa tìm ra tung tích của Minh.