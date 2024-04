Nghịch lý: Giá vé máy bay tăng chóng mặt, nhiều người dân “rủ nhau” đi nước ngoài

Ngày 11/4, tại cuộc họp báo thường kỳ Quý I/2024 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ông Phạm Văn Thủy - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, câu chuyện vé máy bay nội địa tăng cao đang làm "đau đầu" các nhà quản lý ngành du lịch và các doanh nghiệp lữ hành. Với vai trò "nhạc trưởng" của quản lý nhà nước để giải quyết bài toán giá vé máy bay tăng cao, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam chia sẻ với doanh nghiệp kinh doanh du lịch và lữ hành.

Giá vé máy bay tăng cao khiến nhiều người chuyển hướng sang du lịch nước ngoài. Ảnh: NLĐ

Thực tế nhiều khảo sát cho thấy, giá vé máy bay ở nước ta đang tăng mạnh vào dịp lễ 30/4 và mùa du lịch hè sắp tới. Không ít công ty du lịch chia sẻ, giá vé máy bay duy trì ở mức cao trong suốt thời gian qua vô hình trung đã là đẩy giá tour nội địa tăng theo. Điều này khiến các sản phẩm du lịch của doanh nghiệp trong nước bị yếu thế so với những điểm đến khác trong khu vực. Vì vậy, nhiều khách du lịch trong nước đang tìm đến những điểm đến nước ngoài, trong bối cảnh ngành du lịch của nước ta nỗ lực để thu hút du khách quốc tế. Đây là nghịch lý khiến ngành du lịch có thể "thua cuộc" ngay trên chính sân nhà của mình.

Trên thực tế, giá vé máy bay tăng cao như hiện nay gây ảnh hưởng trực tiếp đến các điểm đến xa. Theo lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, đây cũng là cơ hội để phát triển vận tải đường bộ, đường sắt, từ đó giúp giảm tải hàng không trong bối cảnh mùa cao điểm của du lịch.

Đại diện lãnh đạo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, vé máy bay nội địa tăng cao là vấn đề liên quan đến cấp có thẩm quyền về quản lý vận tải hàng không. Trong thời gian tới, Cục Du lịch sẽ tiến hành đề xuất cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đánh giá lại về nhu cầu cũng như chi phí để có chính sách phù hợp. Tuy nhiên, việc này cần phải có thời gian và có kế hoạch cụ thể giữa các cơ quan quản lý.

Về việc định hướng đón khách du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 sau khi hoán đổi ngày và kéo dài kỳ nghỉ, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, cơ quan quản lý nhà nước đều có kế hoạch và giải pháp nhằm đảm bảo nhu cầu của nhân dân trong các dịp lễ. Nếu Chính phủ quyết định kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày thì đây là cơ hội tuyệt với để ngành du lịch phát triển. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cũng đã là việc với những điểm đến ở các địa phương, đồng thời đề nghị các địa phương tiến hành phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp du lịch, lữ hành để đáp ứng nhu cầu về đi lại, tránh ách tắc.

Theo Bộ Văn hóa - Thế thao và Du lịch, tính chung quý I/2024, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam ước đạt hơn 4,64 triệu lượt, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2023. Khách du lịch nội địa ước đạt 30 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng thu từ du lịch ước đạt 195,1 nghìn tỷ đồng, tăng 47% so với cùng thời điểm năm ngoái.