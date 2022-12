Nghỉ việc cuối năm, từ bỏ chốn văn phòng dù tiếc thưởng Tết

Một năm nữa sắp trôi qua, chủ đề được nhiều người quan tâm nhất hiện tại vẫn là chuyện nghỉ việc cuối năm, thưởng Tết, tăng lương... Nhiều người thì cho rằng đây không thời điểm thích hợp để nghỉ việc. Tuy nhiên với những người trong cuộc, họ lại nghĩ rằng "đã đến lúc" phải dừng lại, nếu cứ tiếp tục không biết đến bao giờ mới có thể quyết tâm thay đổi. Do vậy, dù khá tiếc thưởng Tết nhưng họ vẫn quyết định nghỉ việc.

Bỏ lương, bỏ thưởng Tết để nghỉ việc cuối năm

Bích Ngọc (26 tuổi) - nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực du lịch cho biết cô chính thức nghỉ việc vào cuối tháng 11 vừa qua. Theo Bích Ngọc, có rất nhiều người cho rằng đây là thời điểm "không khôn ngoan" để nghỉ việc bởi hiện tại rất người đứng trước nguy cơ mất việc từ làn sóng sa thải. Dẫu vậy, cô lại cho rằng quyết định này là liều lĩnh và cần thiết trong cuộc sống của mình.

"Mình đã có ý định nghỉ việc từ khá lâu do mình và công ty đã không còn chung một hướng. Cảm giác những đóng góp của mình không được đền đáp lại xứng đáng nên mỗi ngày thức dậy mình đều đắn đo suy nghĩ về việc tiếp tục hay từ bỏ. Nhưng có lẽ là ‘tín hiệu vũ trụ’ khi đúng lúc đó sếp cũng nói cho mình nghỉ vì công ty trả lại mặt bằng văn phòng. Do vậy mình nghĩ là có lẽ đã đến lúc rồi", Ngọc nói.

Được biết, mức lương cứng Ngọc nhận được ở công ty cũ là 5 triệu. Ngoài ra, tổng thu nhập sẽ tính thêm doanh thu, hoa hồng do đó tháng cao nhất cô nhận được là khoảng 15 triệu. Có mức lương khá ổn định, lại gần Tết nhưng vẫn nghỉ việc, Ngọc cho hay: "Đi làm cả năm đến ngày này rồi chẳng nhẽ không mong được thưởng Tết. Mình cũng tiếc, tiếc công sức của mình.

Cho dù đi làm có ngày vui, ngày buồn nhưng dẫu sao mình cũng đã rất cố gắng trong một năm qua nên thưởng Tết như một món quà xứng đáng mà ai cũng mong được nhận. Thế nhưng mình đã chọn nghỉ việc và mình không hối hận về điều này. Đối với mình, những gì xảy đến trong cuộc đời đều có lý do và cũng là điều nên xảy ra".

Tương tự Bích Ngọc, Thảo My (27 tuổi) làm trong lĩnh vực marketing cũng mới bàn giao lại toàn bộ công việc của mình để từ bỏ chốn văn phòng. Cô bạn chia sẻ bản thân đã làm trong ngành này được 6 năm với chuỗi những ngày lặp đi, lặp lại giống nhau do đó muốn tạo một sự đột phá, mới mẻ hơn cho bản thân. Cụ thể, Thảo My muốn xây dựng cho mình những điều riêng biệt như trở thành nhà sáng tạo nội dung và mở một tiệm hoa để kinh doanh.

Đi làm nhiều năm, mức lương của Thảo My đã lên đến khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng. Với thu nhập đáng mơ ước, cùng chế độ đãi ngộ của công ty tốt nên cô bạn mất nhiều thời gian để suy nghĩ và đưa ra quyết định. Chia sẻ về việc nghỉ việc ngay trong tháng 12 cuối năm này, Thảo My bày tỏ: "Mình cũng phải nghĩ rất nhiều, cũng tiếc cả thưởng Tết bởi nếu cố gắng thêm một thời gian sẽ có một khoản chi tiêu khá. Nhưng nếu vẫn cứ làm sẽ mất thêm thời gian, quan trọng hơn là để lâu đến ra Tết mình lại mất động lực. Nên khi có đủ quyết tâm thì mình quyết định hành động luôn".

Cần chuẩn bị tài chính, xác định rõ hướng đi sau khi nghỉ việc cuối năm

Cũng theo Thảo My, khi nghỉ việc vào thời điểm này cô đã phải chuẩn bị sẵn các kế hoạch để bản thân không bị lao đao, đặc biệt là trong tài chính. Ngay cả việc lựa chọn mở một tiệm hoa riêng, Thảo My cũng đã sẵn sàng tâm lý và trù bị cho việc cô có thể không thành công.

"Về phần tự kinh doanh, mình giới hạn mức vốn đầu tư trong khả năng tài chính của mình. Điều này khiến mình không bị bí và cũng để tạo động lực nghĩ ra các cách làm thông minh và tối ưu hơn. Nếu thất bại, mình cũng tính đến các công việc freelance hoặc cũng có thể một lúc nào đó lại đi làm văn phòng để tích vốn và kinh nghiệm. Nói chung mình còn trẻ, còn nhiều cách để xoay xở chứ không phải nghỉ việc là dừng kiếm tiền", Thảo My nói.

Cô cũng cho biết giai đoạn nghỉ việc thường diễn ra lâu nhất khi bản thân nhận ra muốn nghỉ, sau đó phải xác định rõ bản thân muốn nghỉ việc cho mục đích gì. Bởi nếu đơn giản chỉ bỏ việc vì chán đi làm sẽ rất khó và có cảm giác tụt lại so với bạn bè.

Đối với Bích Ngọc, cô cũng cho rằng tài chính là điều khá quan trọng khi quyết định nghỉ việc, đặc biệt là khi gần Tết, có rất nhiều khoản tiền cần chi tiêu. Bản thân Bích Ngọc đã từng làm tự do một thời gian và có thu nhập ổn định, do vậy cô không quá áp lực ở thời điểm này. Hiện tại, cô cũng vẫn đang làm các công việc tự do liên quan đến du lịch để vừa duy trì thu nhập, vừa không bị "quên" nghề.

"Đương nhiên so với đi làm ổn định, mình cũng còn đang hơi mất cân bằng nhưng vẫn có thể cố gắng. Mình nghĩ dù độc thân hay có gia đình riêng, mọi người đều có những mối quan tâm và các nhu cầu sinh hoạt cần chi trả. Mình cũng rất sợ không có tiền, sợ nghỉ không có thưởng Tết hoặc sợ hơn là thưởng ít. Nhưng hiện tại, làm việc tự do cũng đang là xu hướng chung và không quá khó để kiếm việc, chỉ cần bản thân có động lực và mục tiêu thì sẽ ổn thoả cả thôi", Bích Ngọc chia sẻ.

Ngoài ra, cô cũng cho biết đến một thời điểm thích hợp sẽ tính việc quay trở lại làm văn phòng. Tuy nhiên, Bích Ngọc cần tìm một công việc đúng với mong muốn của bản thân và đặc biệt là có môi trường tốt hơn vì không thể cứ mãi nhảy việc.