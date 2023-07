Nghi vấn tin đồn hẹn hò của Yoona - Junho là chiêu trò chơi xấu từ đối thủ, cố tình hạ bệ King the Land để đẩy phim mới?

Sáng nay, ngày 3/7, mạng xã hội bùng nổ vì tin đồn hẹn hò giữa cặp đôi chính của bộ phim King the Land - Yoona và Lee Junho. Ngay lập tức cả hai công ty chủ quản đều đồng loạt phủ nhận nhưng cư dân mạng vẫn giữ "ngôi sao hi vọng" vì vốn dĩ hai người đã được "đẩy thuyền" từ lâu bởi có mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp thân thiết suốt 15 năm.



Vấn đề sẽ chẳng có gì nếu cư dân mạng Hàn không phát hiện ra những giấu hiệu bất thường. Cụ thể, tin đồn này không xuất phát lớn từ những trang báo lớn của Hàn Quốc mà nguồn tin là từ The Proof - một tòa soạn chỉ mới thành lập vào tháng 3/2023. Do vậy, tin đồn nổ ra rằng đây chỉ là tin giả để dắt mũi dư luận. Đáng nói hơn khi một trong những người góp vốn lớn cho The Proof là nhà đài SBS. Thời điểm hiện tại, đài SBS cũng vừa phát hành bộ phim Ác Quỷ (Revenant). Tuy chiếu vào thứ Sáu - thứ Bảy, trong khi King the Land chiếu vào thứ Bảy - Chủ nhật, nhưng 2 bộ phim vẫn bị đặt lên bàn cân khi đang là 2 miniseries có rating cao nhất khung giờ phim cuối tuần tại Hàn Quốc.

Trong khi rating King the Land tăng mạnh thì Revenant dù được đánh giá cao nhưng rating có dấu hiệu chững lại ở tuần lên sóng thứ 2. Chính bởi vậy, có tin đồn nổ ra, cho rằng đài SBS chính là người đứng sau tung tin đồn hẹn hò của Yoona và Lee Junho nhằm hạ bệ King the Land. Trên thực tế, dù cặp đôi này được ủng hộ nhiệt tình, nhưng nếu việc hẹn hò trước khi đóng phim là sự thật thì chắc chắn sẽ tạo ra phản ứng ngược. Việc bị chỉ trích là làm việc thiếu chuyên nghiệp, đóng phim để được công khai hẹn hò là hoàn toàn có thể xảy ra.

Dĩ nhiên cho ađến nay, tất cả chỉ là lời đồn đoán của cư dân mạng. Điều đáng nói hơn cả là King the Land hiện đang trên đà phát triển mạnh mẽ, rating tập mới nhất ghi nhận con số 12,017%, trở thành phim có rating cao thứ 9 mọi thời đại của đài JTBC. Hi vọng ở tuần lên sóng tiếp theo, những tin đồn vô căn cứ sẽ không làm ảnh hưởng đến thành tích của phim.

