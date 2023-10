Nghi phạm giết cô gái ở Bắc Ninh từng vỡ nợ, sống ly thân với vợ

Hiện trường vụ án cô gái bị giết ở Bắc Ninh.

Ngày 18/10, trả lời VTC News, một lãnh đạo phường Trung Thành, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên xác nhận Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986) - nghi phạm trong vụ án “Giết người” xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh ngày 17/10 khiến chị N.T.P (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên) tử vong - là công dân thường trú tại địa bàn phường.

Theo vị này, Hiệp sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản. Bố của Hiệp từng làm bảo vệ cho trụ sở UBND huyện, nay là trụ sở UBND TP Phổ Yên.

“Sau khi trưởng thành, Hiệp lập gia đình với một cô gái quê ở Tuyên Quang, hai người có với nhau 2 cháu nhỏ. Một thời gian sau, không rõ vì làm ăn hay gì mà Hiệp vỡ nợ, rồi nảy sinh mâu thuẫn với bố mẹ, với vợ. Người vợ sau đó bỏ đi, hai người sống ly thân, còn Hiệp thì bỏ sang Bắc Ninh làm tài xế xe taxi” , vị lãnh đạo này thông tin.

Vị lãnh đạo cho biết thêm, vì mâu thuẫn với bố mẹ nên Hiệp rất ít khi về nhà. Mỗi năm, Hiệp chỉ về 1 - 2 lần rồi lại tiếp tục bỏ đi. Trong quãng thời gian sống, làm nghề lái taxi ở Bắc Ninh, Hiệp đã gây ra vụ án mạng khiến chính quyền địa phương và người dân rất bất ngờ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Về phía nạn nhân P., ông Nguyễn Văn Kiểm, Trưởng xóm Khuân Thông, xã Phú Cường, huyện Đại Từ cho biết, chị P. đã có chồng, con. Chồng ở xã Tân Thái, huyện Đại Từ làm nghề tự do, con được gửi ở nhà bà ngoại. Ở địa phương, chị P không có điều tiếng gì, gia đình chỉ biết đi làm tại Bắc Ninh và lâu lâu mới về nhà.

“Gia đình nạn nhân bàng hoàng, thậm chí bị sốc trước thông tin chị này bị sát hại tại Bắc Ninh” , ông Kiểm cho biết thêm.

Trước đó, hồi 15h5 ngày 17/10/2023, Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân về việc khoảng 15h cùng ngày, tại cửa hàng bán quần áo WOO BIN, ở đường Trần Hưng Đạo, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh, chị N.T.P (SN 1996, quê xã Phú Cường, huyện Đại Từ, Thái Nguyên), nhân viên tại cửa hàng, đang tạm trú tại phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh bị một nam thanh niên dùng dao đâm tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe ô tô taxi hãng Mai Linh, màu xanh, biển kiểm soát 99E-002.59 bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP Bắc Ninh khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt đối tượng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hiệp (SN 1986 ở Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên), đã có vợ và hai con, đang sinh sống tại Thái Nguyên.

Hiện trường nơi nghi phạm bỏ xe ô tô, nhảy cầu Thanh Trì.

Khoảng 16h30 ngày 17/10, các lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh tìm thấy chiếc xe có đặc điểm như trên đang đỗ trên cầu Thanh Trì, TP Hà Nội; thu giữ trên xe 1 điện thoại di động, 1 ví da có giấy tờ tùy thân của Hiệp.

Nhiều nhân chứng cho biết khoảng 15h40 cùng ngày, một nam thanh niên điều khiển xe ô tô trên đến và đỗ trên cầu Thanh Trì, sau đó nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng.

Tối 17/10, lãnh đạo UBND xã Đông Dư (huyện Gia Lâm, Hà Nội) cũng thông tin, công an xác định người đàn ông nhảy cầu Thanh Trì có liên quan đến vụ án mạng ở Bắc Ninh. “Hiện chưa tìm được nạn nhân. Công an xã vẫn đang phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tìm kiếm nạn nhân ở dưới sông” , lãnh đạo xã Đông Dư thông tin.

Cũng theo nguồn tin riêng của VTC News, hiện Công an tỉnh Bắc Ninh đang phối hợp với lực lượng chức năng huyện Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức tìm kiếm, truy tìm nghi phạm gây án.

Trả lời PV VTC News, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, qua trích xuất dữ liệu camera của cửa hàng cho thấy hành vi giết người là rất rõ ràng, bởi vậy cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người để tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các dấu vết để lại trên hiện trường, lấy lời khai của nhân chứng và xuất dữ liệu camera để làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng gây án, xác định hậu quả đã gây ra cho nạn nhân và xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với diễn biến hành vi thể hiện qua camera giám sát và lời khai của những người làm chứng, trích xuất dữ liệu camera về các dấu vết trên hiện trường, kết quả giám định pháp y tử thi thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự về tội giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật

Nghi phạm được xác định có thể là đối tượng điều khiển xe taxi đã nhảy cầu Thanh Trì. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ danh tính của đối tượng này, làm rõ người nhảy cầu có phải là đối tượng đã thực hiện hành vi giết người với cô giới trẻ tại Bắc Ninh hay không.

Trường hợp xác định đối tượng này chính là nghi phạm trong vụ sát hại cô gái ở Bắc Ninh thì cơ quan điều tra vẫn tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp kết luận điều tra cho thấy đối tượng thực hiện hành vi phạm tội đã chết, không còn đồng phạm khác, không còn người khác phạm tội thì cơ quan điều tra sẽ đình chỉ giải quyết vụ án.