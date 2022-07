Nghỉ hưu sớm ở tuổi 34 nhưng "vỡ mộng" phải đi làm lại, triệu phú tự thân chỉ ra 4 nguyên nhân đằng sau: Ai muốn tự do tài chính nhất định phải tỉnh táo

Năm 2012, tôi quyết định từ bỏ công việc sáu con số của mình trong lĩnh vực đầu tư ngân hàng và nghỉ hưu ở tuổi 34. Tôi đã tích lũy được một số tài sản trị giá 3 triệu USD, tạo ra khoảng 80.000 USD tiền lãi từ các khoản đầu tư.

7 năm sau đó, tôi đã sống một cuộc đời tự do và thoải mái khi nghỉ hưu sớm cùng vợ, cô ấy cũng nghỉ việc sau tôi 3 năm. Chúng tôi vẫn kiếm được khoảng 250.000 USD từ dòng thu nhập thụ động mỗi năm - chủ yếu từ cổ phiếu, trái phiếu, tiền lãi tiết kiệm...

Tác giả - Triệu phú tự thân Sam Dogen. Ảnh: businessinsider

Trong những năm này, chúng tôi đã đi đến hơn 20 quốc gia, dành thời gian làm những việc yêu thích như huấn luyện đội quần vợt ở một trường trung học, viết lách trên Financial Samurai - một trang web tài chính cá nhân.

Tuy nhiên đến năm 2019, cuộc sống của vợ chồng tôi không còn thoải mái như trước, nhất là khi chúng tôi sống ở một thành phố lớn và đắt đỏ như San Francisco.

Theo đó, mỗi hộ gia đình phải có thu nhập hàng năm tối thiểu là 309.400 USD để mua một ngôi nhà có giá trung bình khoảng 1,6 triệu USD ở San Francisco. Vì vậy, với thu nhập thụ động hàng năm là 250.000 USD, chúng tôi vẫn còn thiếu gần 60.000 USD để có một chỗ ở ổn định. Chúng tôi đã phải bán bớt số cổ phiếu của mình để cộng thêm vào đó.

Ngày trước, khi quyết định rời bỏ công việc, tôi đã nghĩ rằng mình có thể nghỉ hưu và sẵn sàng cho cuộc sống mới. Tuy nhiên giờ đây tôi thừa nhận rằng mình đã sai. Nếu hai vợ chồng tôi không sớm quay trở lại với công việc, chắc chắn chúng tôi sẽ không thể sống thoải mái bằng nguồn thu nhập thụ động cũ.

Dưới đây là những lý do mà chúng tôi phải chấm dứt thời kỳ nghỉ hưu sớm của mình:

1. Có con

Vợ chồng tôi không dự định sinh em bé nhưng điều đó đã thay đổi vào năm 2017, khi chúng tôi may mắn có một bé trai. Tuy nhiên, điều này cũng khiến cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn ít nhiều. Việc nghỉ hưu sớm và nuôi con thực sự rất khó khăn: ngoài chi phí cho tã lót, quần áo, đồ chơi, thức ăn và thời gian trông con, chúng tôi còn một mối bận tâm lớn nhất là học phí của con.

Ở San Francisco, để có thể cho con đi học trường công lập là rất khó. Hầu hết các bậc cha mẹ buộc phải chi những khoản tiền lớn để gửi con ở trường tư thục. Tuy nhiên, dù đã trả một khoản phí đắt đỏ thì cũng chưa đảm bảo rằng con sẽ được nhận vào các trường tốt.

Đừng hiểu sai ý tôi: Làm cha là trải nghiệm bổ ích nhất trong cuộc đời tôi - và chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hỗ trợ nhu cầu của con trai mình, cũng như giúp con tiếp cận nhiều cơ hội nhất có thể.

2. Đánh giá thấp những sự cố trong đầu tư

Rủi ro khi đầu tư là điều mà không ai có thể tránh được bởi trên thực tế, có rất nhiều sự kiện tài chính có thể xảy ra và ảnh hưởng tới các nhà đầu tư. Cũng bởi vậy mà nếu không có sự chuẩn bị sẵn cho các rủi ro thì những tác động của nó có thể ảnh hưởng hoặc thay đổi toàn bộ kế hoạch nghỉ hưu của bạn.

3. Phí bảo hiểm y tế tăng

Vào năm 2019, phí bảo hiểm y tế hàng tháng của chúng tôi là 1.820 USD. Nhưng sau đó, tôi nhận được thông báo rằng khoản phí này sẽ tăng lên 1.940 USD vào năm 2020. Như vậy, mỗi năm phí bảo hiểm ý tế của chúng tôi rơi vào khoảng 23.280 USD/năm. Đây sẽ là một vấn đề lớn nếu chúng tôi quyết định sinh thêm con sau này vì số tiền vẫn có thể tiếp tục tăng trong những năm tới.

4. Niềm vui khi nghỉ hưu sớm không được kéo dài

Nghỉ hưu sớm đã cải thiện chất lượng cuộc sống của tôi theo những cách mà tôi không bao giờ tưởng tượng được, như tôi được lên chức bố, tôi có thời gian gần gũi và quan tâm bố mẹ hơn, tôi trở nên tự lập hơn. Tuy nhiên, sau một vài năm, niềm hạnh phúc đó dường như vơi dần, tôi bắt đầu muốn làm gì đó thay vì chỉ chơi tennis và ngủ nướng cả ngày.

Ngoài ra, khi bắt đầu phải trả 2.000 USD mỗi tháng cho trường mầm non, tôi bắt đầu nghĩ đến việc đi làm trở lại và lên kế hoạch để đạt thu nhập 309.400 USD một năm. Trong vài năm tới, tôi sẽ tích cực làm việc, đa dạng các nguồn thu nhập để chuẩn bị cho kế hoạch nghỉ hưu sớm một lần nữa.

Đối với những người muốn nghỉ hưu sớm, lời khuyên của tôi là: Hãy luôn lập kế hoạch trước vài năm. Tốt nhất, hãy lên kế hoạch rõ ràng và cố gắng đạt được mục tiêu đã đề ra.

Sai lầm lớn nhất của tôi là không tính toán trước cho những vấn đề sẽ phát sinh. Có thể bạn không thể lập kế hoạch cho mọi sự việc trong tương lai nhưng càng chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó thì cơ hội đạt được tự do tài chính của bạn càng lớn.

*Dưới đây là bài viết chia sẻ của tác giả Sam Dogen được đăng trên trang CNBC. Anh đã làm việc trong lĩnh vực ngân hàng đầu tư trong 13 năm trước khi lập nên Financial Samurai, một trang web tài chính cá nhân. Sam đã nhận được bằng B.A. về Kinh tế học từ Trường Cao đẳng William & Mary, bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học California ở Berkeley. Sam cũng từng được vinh danh trên Forbes, The Wall Street Journal, The Chicago Tribune và The L.A.Times.

(Theo CNBC)

