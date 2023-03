Nghỉ buổi tập của PSG, Messi bất ngờ bay sang Qatar?

PSG sẽ chạm trán Rennes ở Ligue 1 vào cuối tuần này, và đây được coi là cơ hội để họ cứu vãn một mùa giải thất bát sau khi bị loại khỏi Champions League. Việc mất cơ hội vô địch giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu cũng khiến Messi và PSG khó còn động lực để tiếp tục gắn bó.

Messi hoàn toàn có thể đến một đội bóng cho anh hy vọng đăng quang Champions League sau 8 năm vô duyên với danh hiệu này. Hoặc ngôi sao 36 tuổi có thể lựa chọn sang Tây Á dưỡng già.

Theo truyền thông Qatar, lý do Messi vắng mặt ở buổi tập là do anh đang ở Doha. Nhưng hành trình và lý do cụ thể đưa Messi đến Doha vẫn trong vòng bí mật.

Messi không tham gia buổi tập hôm qua

Thông tin này đến trong bối cảnh nhiều đội bóng Saudi Arabia muốn đưa anh về nhằm làm đối trọng với Ronaldo, qua đó nâng tầm nền bóng đá Vùng vịnh và nhìn xa hơn là giúp Saudi Arabia khuếch trương tên tuổi cho chiến dịch đăng cai World Cup 2030. Chính bố của Lionel Messi, ông Jorge, cũng đang có mặt tại Saudi Arabia để "dọn đường" cho một thương vụ trong tương lai.

Nhưng đó là tương lai xa. Hiện tại, việc Messi vắng mặt còn bị ảnh hưởng bởi thông điệp từ nhóm CĐV quá khích của PSG. Nhóm này đã công khai kế hoạch chống đối Messi ở trận đấu với Rennes vào Chủ nhật này: “Chúng tôi sẽ đồng loạt la ó Messi. Anh ta nhận lương quá nhiều nhưng đóng góp quá ít trên sân bóng”.

Nếu Messi không ra sân, HLV Galtier càng gặp khó về lực lượng. Marquinhos chưa trở lại do bị đau ở sườn, Ashraf Hamiki vẫn còn đau ở đùi. Tương tự là trường hợp của Neymar, trong khi Ramos dính chấn thương trong buổi tập mới nhất.