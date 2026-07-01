Nghi án chồng sát hại vợ rồi tới công an đầu thú ở TP.HCM: Nạn nhân mới sinh con hai tháng

Cơ quan chức năng đã xác định danh tính nghi phạm sát hại vợ rồi tới Công an đầu thú ở TP.HCM. Đáng nói, người dân cho biết, nạn nhân bị sát hại mới sinh được 2 tháng.

Liên quan vụ “Nghi án chồng sát hại vợ rồi tới công an đầu thú ở TP.HCM” như đã thông tin, chiều 1/7, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong toả khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng, nghi phạm để điều tra làm rõ vụ án.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định danh tính nghi phạm Lê Thành Đạt (27 tuổi, ngụ TP.HCM). Người phát hiện ra vụ việc là mẹ vợ của nghi phạm.

Hiện trường sự việc

Theo đó, trưa cùng ngày, mẹ vợ của Đạt về tới căn nhà trọ ở đường 20 (phường Hiệp Bình) thì phát hiện con gái mình (33 tuổi) cũng là vợ của Đạt nằm tử vong nghi bị sát hại. Người này hô hoán cho người dân và báo cho cơ quan chức năng.

Công an có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng. Riêng nghi phạm là Lê Thành Đạt cũng tới Công an đầu thú khai nhận sát hại vợ.

Người dân địa phương cho hay, nạn nhân mới sinh được 2 tháng và ở cùng mẹ ruột tại căn nhà trên. Về phần nghi phạm ở nơi khác tới đây. Hiện, cơ quan công an đang lấy lời khai Đạt để làm rõ động cơ gây án.