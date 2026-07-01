Nghe tiếng kêu cứu trong căn nhà ở TP.HCM, hàng xóm bàng hoàng phát hiện 1 cô gái đã tử vong: Người chồng 27 tuổi ra đầu thú

Nghe tiếng la hét, người dân sinh sống ở đường 20 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) chạy tới căn nhà trên đường này kiểm tra thì phát hiện 1 cô gái đã tử vong trên vũng máu, người có vết thương.

Chiều 1/7, Công an phường Hiệp Bình đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ nghi án chồng sát hại vợ rồi tới Công an đầu thú.

Trước đó, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân sinh sống trên đường số 20 (phường Hiệp Bình, TP.HCM) nghe tiếng la hét, kêu cứu ở căn nhà trên đường này. Nghi vấn có chuyện chẳng lành, mọi người chạy qua kiểm tra thì thấy cô gái (khoảng 30 tuổi) nằm chết trên vũng máu, trên người có vết thương.

Sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng.

Nhận tin, Công an có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân. Sau đó, chồng của nạn nhân (khoảng 27 tuổi) lên trụ sở Công an tự thú và thừa nhận đã dùng dao sát hại vợ mình.

Hiện vụ án đang được điều tra làm rõ.