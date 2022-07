Nghi án chị dâu tưới xăng đốt cháy em chồng vì tranh chấp tài sản

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Viện KSND tỉnh điều tra vụ 1 người tử vong nghi do bị dùng xăng đốt, xảy ra tại phường An Bình (TP Biên Hòa).

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 ngày 16/7, tại căn nhà trên đường Trần Quốc Toản (thuộc KP1, phường An Bình) xảy ra vụ cháy, nạn nhân là 2 phụ nữ. Tại hiện trường, lực lượng công an xác định, nạn nhân là bà T.P.Đ (62 tuổi, ở tại địa chỉ trên) bị cháy toàn thân. Người còn lại là bà T.T.N (58 tuổi, chị dâu của bà Đ, cùng ở chung căn nhà này) bị bỏng nhiều chỗ trên người.

Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, người dân ở địa phương phát hiện bà Đ. chạy từ trong nhà tắm ra trước cửa để cầu cứu trong tình trạng bị lửa cháy toàn thân. Bà N. chạy theo kéo bà Đ. lại. Thấy vậy, mọi người đã nhanh chóng dập lửa cứu người.

Hai nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu. Sau 3 ngày cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), bà Đ. đã tử vong do bỏng nặng, còn bà N. đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Theo xác minh của cơ quan công an, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn tranh chấp tài sản (đất đai) giữa hai người. Vụ việc cũng đã được tòa án đưa ra xét xử. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bà Đ. và bà N. lại tiếp tục mâu thuẫn vì việc phân chia tài sản. Vào chiều 16/7, khi thấy bà Đ. ngồi giặt đồ trong nhà tắm, bà N. đã dùng xăng đổ lên cả hai người rồi châm lửa đốt.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.