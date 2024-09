Nghệ sĩ Vân Dung: 23 năm nuôi con, tôi chỉ mong đến ngày hôm nay

Con trai chị - diễn viên trẻ Long Vũ được khán giả yêu mến chỉ sau một vai diễn chính trong "Đi giữa trời rực rỡ", chị cảm thấy thế nào?

Chỉ trong Đi giữa trời rực rỡ chỉ mới là bước khởi đầu, “đường dài mới biết ngựa hay”, một phim chưa nói lên được nhiều điều, nhưng bước đầu Long Vũ chiếm được tình cảm của khán giả, tôi rất mừng.

Có lẽ, trên thế gian này, không có người mẹ nào thấy con có một chút thành công mà không vui cả. Còn với tôi, phải nói là rất vui. 23 năm nuôi con, tôi chỉ chờ đến ngày hôm nay.

Tôi không tưởng tượng được con trai vượt qua cả mình. Ngày xưa, phải đến năm 27 tuổi, tôi mới được khán giả biết tên. Con năm nay chưa được 23 tuổi đã để lại một chút ấn tượng trong lòng khán giả. Có thể nói so với diễn viên, thành công này đến rất sớm.

Tôi mừng nhưng mà cũng lo bởi sau đấy, Long Vũ còn cái gì để dành cho khán giả, để khán giả luôn yêu quý và đồng hành cùng con trên con đường dài?

Đúng như chị nói, thành công ngay từ vai diễn chính đầu tiên vừa là may mắn, vừa là áp lực lớn. Chị đã chuẩn bị tâm lý thế nào cho con trai trước việc này?

Diễn viên cũng là con người mà. Không ai có thể khẳng định, trong cả cuộc đời, vai nào cũng diễn hay. Tôi cũng đã từng như thế. 30 năm làm nghề, có những chương trình vào vai diễn, tôi làm rất hay nhưng cũng có chương trình lại tạo nên sự tranh cãi của khán giả. Tuy nhiên, mình phải đón nhận điều đó với suy nghĩ tích cực.

Nghề nào cũng có thành công và thất bại. Thất bại ở đâu, mình đứng lên ở đấy. Những đóng góp của khán giả kể cả tốt hay xấu, mình đều phải ghi nhận và biết ơn. Tôi nghĩ với sự uốn nắn của mình thì con cũng sẽ có bản lĩnh để đón nhận tất cả.

Long Vũ đi casting thất bại chục bộ phim rồi. Với cú vấp đầu đời như thế, nhiều bạn trẻ chưa chắc đã đi đến cùng, sẽ bỏ lửng, chuyển sang nghề khác vì bản thân sẽ hoang mang, lo sợ không theo được nghề.

Nhưng mà tôi bảo Long Vũ, cứ đi rồi sẽ đến đích: “Con có casting 100, 1000 vai rồi sẽ có 1 vai của con. Nếu con không đi casting, cứ ở nhà chờ đợi có người gọi thì muôn đời không ai gọi. Các con là những người trẻ, phải tự tìm cơ hội cho chính mình”.

Khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ phát cuồng vì sự duyên dáng của Long Vũ khi vào vai Chải trong “Đi giữa trời rực rỡ”. Để có được điều này, con trai chị đã phải nỗ lực thế nào?

Quan sát con từ những bộ phim trước đến Đi giữa trời rực rỡ, tôi thấy Long Vũ có sự tiến bộ vượt bậc.

Hồi đầu Long Vũ diễn rất kịch, “lên đồng” lắm. Tôi bảo con diễn thế này chỉ bỏ nghề. Lúc đó, tôi hoang mang thật sự, tôi không nghĩ con mình lại diễn như thế. Nhưng Long Vũ không nghe mẹ, rất tự tin vào cách diễn của bản thân, cho rằng diễn như thế là đúng. Đến khi ra phim trường, vào vai khó quá, đạo diễn và ê-kíp góp ý thì tủi thân, về mới “cầu cứu” mẹ dạy.

Sau đó, tôi bảo con đưa kịch bản rồi hai mẹ con bắt đầu tập luyện. Tôi dạy Vũ trong 3 ngày, mỗi ngày 45 phút. Tôi chỉ con ngồi trước gương rồi tập khẩu hình, tập diễn, dạy con xem những bộ phim nổi tiếng của các nền điện ảnh, truyền hình phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, học cách diễn của những ngôi sao. Từ những kiến thức đó, có thể tiếp cận và làm mới vai diễn của mình.

Sau đó, Long Vũ làm rất cẩn thận. Một ngày quay phim 3-8 phân đoạn thì tối về đều chia sẻ, hỏi ý kiến để mẹ góp ý. Tôi cũng yêu cầu Long Vũ khi quay phim, tuyệt đối không cầm điện thoại, kể cả không có phân đoạn cũng không động đến điện thoại. Vì chỉ cần 1 tin nhắn cũng có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và vai diễn.

Con đường Long Vũ đi khác các bạn. Con tôi không đẹp trai, không cao ráo như các diễn viên khác. Đó là thiệt thòi nhưng Long Vũ có tôi chỉ dạy. Tôi bảo con rằng: “ Nếu con nghe lời mẹ, con làm đúng như những điều mẹ nói, mẹ sẽ đưa con đến con đường thành công ngắn nhất. Nhưng nếu con không nghe lời mẹ thì mẹ nghĩ rằng con sẽ phải chật vật 10 – 20 năm nữa cũng chưa chắc con đã về đến đích. Mình nên đi con đường không ai đi, mặc dù chông gai nhưng con nên đi”.

Long Vũ gặp khá nhiều vấn đề khó khăn về thời tiết, cũng như sức khoẻ và tâm lý khi quay phim. Bạn có về chia sẻ với chị không?

Long Vũ ăn rất ít và cũng chưa chuẩn bị sức khoẻ và tâm lý khi vào một vai dài như thế.Thời điểm quay, Long Vũ gọi điện về cho tôi 4 lần, con hoang mang, lo lắng lắm. Mấy tháng quay mà Long Vũ gầy sụt 7 kg.

Những cảnh quay phim ở Cao Bằng, suối, nước chảy siết, tôi không biết. Về đến nhà con kể mà tôi hết hồn. Nhưng ê-kíp đoàn phim cũng rất cẩn thận, chỉn chu trong việc giữ an toàn cho các diễn viên.

Con quay bộ phim này vất vả thật nhưng tôi có nói với con rằng làm nghề không được buông xuôi. Con đã nhận phải làm hay còn không hay, nhạt nhoà thì thôi bỏ qua.

Long Vũ hiểu nên rất nỗ lực. Con cá tính lại đam mê diễn xuất nên mọi người trong đoàn phim rất yêu quý, động viên. Cùng với sự đồng hành của mẹ, Long Vũ đã đi được hơn nửa chặng đường của bộ phim.

Khi phim phát sóng, chúng tôi nhận được những phản hồi tốt của khán giả nên cũng rất mừng, bao nhiêu mệt mỏi, vất vả, khó khăn cũng qua đi.

Chị đánh giá thế nào về Thu Hà – bạn diễn của con trai?

Thu Hà diễn rất tốt, rất có nghề. Bạn ấy cũng chăm chỉ, ngoan ngoãn. Tôi thấy Long Vũ và Thu Hà diễn rất hợp nhau, biết tương tác, tung hứng cho nhau. Không chỉ Vũ và Hà mà cả các bạn khác nữa, rất đoàn kết, biết nhận xét, góp ý cho nhau về diễn xuất.

Bao nhiêu năm làm nghề, chị rất kín tiếng, ít chia sẻ về cuộc sống riêng. Nhưng nay con trai nổi tiếng, cuộc sống của hai mẹ con sẽ bị chú ý nhiều hơn. Điều này có khiến chị phiền lòng?

23 năm tôi giấu con không vì lý do gì mà muốn con được sống bình yên. Nay khán giả biết đến tên con, tôi muốn sự ghi nhận đó phải do thực lực của con chứ không phải do tôi mang ra khoe con.

Trước đây, Long Vũ chưa có thành tích gì nên tôi chẳng có lý do gì để khoe con. Cũng có lần Long Vũ hỏi tôi vì sao con có bằng khen, huy chương mà mẹ không khoe lên mạng, chia sẻ với người hâm mộ. Tôi có nói rằng: Mẹ chưa thấy con giỏi, những thành tích con đạt được chỉ mới ở phạm vi trường học, chứ ở ngoài còn nhiều người giỏi hơn con. Nếu con giỏi thì đứng ở đâu người ta cũng thấy hào quang, còn chưa giỏi thì có trưng trổ cũng không ai để ý.

Trong cuộc trò chuyện với VTC News, Long Vũ tiết lộ, chỉ vài ngày trước khi thi đại học, cậu đột ngột chuyển hướng sang diễn xuất. Chị đón nhận lựa chọn này của con thế nào?

Lúc đầu tôi cũng hướng con theo kinh doanh giống bố, tuy nhiên một ngày Long Vũ bảo tôi là thi diễn viên. Tôi hoang mang thật sự rồi 3 ngày liền ngồi phân tích, phân tích cho con rằng nghề diễn vất vả, nghèo như nào. Nhưng Long Vũ vẫn nhất quyết thi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Thôi thì “đất không chịu trời thì trời chịu đất” vậy.

Ngày Long Vũ thi đại học cũng đáng nhớ lắm. Trong khi thi, các bạn đọc thơ tình, hát nhạc trẻ thì Long Vũ đọc bài thơ “Đây thôn Vĩ dạ” của Hàn Mạc Tử và hát “5 anh em trên một chiếc xe tăng”. Trước đó, tôi dạy con luyện đọc trước gương rồi sửa từng câu, từng chữ.

Đến lúc đi thi, cả hội trường cứ ồ hết cả lên. Các thầy cô chấm thi chú ý đến một thằng bé vừa còi, vừa xấu, vừa đen lại đọc thơ của Hàn Mạc Tử và hát ca khúc của các chú bộ đội.

Tôi nghĩ con không đẹp trai, cao ráo như các bạn thì phải làm sao để mọi người chú ý đến mình. Được ăn cả, ngã về không. Đến khi công bố điểm, ai cũng bất ngờ vì Long Vũ đỗ.

Lúc con đi thi, không ai biết Long Vũ là con trai tôi. Vũ không cho tôi xuất hiện vì cũng không muốn được chú ý, ưu ái bởi là con nghệ sĩ Vân Dung.

Sau này cũng vậy, Vũ tự đi casting chứ không nhờ mẹ xin vai. Điều duy nhất mà tôi có thể cho con đó là kinh nghiệm diễn xuất 30 năm của mình, những lời khuyên mà mình tích cóp được trong nghề. Chặng đường tiếp theo con đi sẽ luôn có tôi bên cạnh như một người đồng hành.

Trên phim, Chải là thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Ngoài đời, Long Vũ có được như thế?

Gia đình tôi không phải giàu có đại gia nhưng cũng không để con trai thiếu gì. Nhưng Long Vũ rất biết tiết kiệm, chỉ mặc đồ bình dân, không mặc đồ hàng hiệu. Vũ làm bao tiền đều đưa hết cho mẹ.

Tôi nhớ lần đầu tiên đi diễn về có cát-xê khoảng 9 triệu đồng thì Vũ bỏ 6 triệu để mua tặng mẹ dây chuyền vàng khiến tôi cảm động suýt khóc. Nhưng tôi lỡ làm mất nên Vũ buồn lắm. Đến sinh nhật mẹ, Long Vũ lại mua 1 cái lắc tay bạc và nhắc mẹ nhớ đeo, đừng làm mất nữa nhé.

Long Vũ chia sẻ hiện tại chưa có bạn gái, tiêu chuẩn chọn con dâu của chị thế nào?

Tôi chọn con dâu đơn giản lắm, có hiếu với ngoan là được. Con gái gia giáo nề nếp thì về đến nhà mình, cũng sẽ nề nếp. Tôi không cần con dâu phải giàu có, xinh đẹp đâu.

Tôi cũng nói với con trai là mẹ cần một người con dâu có hiếu và biết cách cư xử. “Có hiếu” quan trọng lắm, nói nghe tưởng một từ hai chữ đơn giản nhưng để “có hiếu” bao gồm nhiều nghĩa.

Tôi luôn yêu cầu Long Vũ sống phải có hiếu với ông bà, bố mẹ. Tôi không cần con trai phải giàu có, tài giỏi xuất chúng mà chỉ cần con có hiếu. Vì thế tôi cũng yêu cầu Long Vũ nếu tìm vợ, trước hết phải tìm một người phụ nữ có hiếu.

Tôi cũng xác định các con về sẽ ở riêng, tôi không can thiệp vào việc các con dạy cháu. Nếu vợ chồng có cãi nhau thì tự giải quyết, không để mẹ phiền lòng.

Gia đình tôi cũng có truyền thống vợ chồng phải chia sẻ công việc với nhau nên tôi cũng dạy Long Vũ phải biết san sẻ gánh nặng trong cuộc sống với vợ. Nếu tôi biết con trai ngồi chơi để vợ phải làm thì tôi sẽ xử lý triệt để. Con tôi nhưng tôi không bênh đâu.

Cảm ơn nghệ sĩ Vân Dung.