Nghề đếm xe thủ công - giải pháp thú vị giảm kẹt xe ở Philippines

Tình trạng kẹt xe và tắc nghẽn giao thông là vấn đề không chỉ của một quốc gia. Ở Philippines, thủ đô Manila với dân số 13 triệu người, cũng thường xuyên chứng kiến cảnh ùn tắc nghiêm trọng, giống như nhiều thành phố lớn trên thế giới.

Nhằm đối phó với vấn nạn này, chính quyền Manila đã triển khai một phương pháp đặc biệt: đếm xe thủ công. Hàng ngày, tại các ngã tư đông đúc, nhân viên đếm xe như chị Irna Lapriza cần mẫn ghi lại lượt xe qua lại bằng tay. Dù trong điều kiện thời tiết mưa nắng khắc nghiệt hay khói bụi dày đặc, chị Irna vẫn đều đặn thực hiện công việc suốt 10 năm qua, giúp ghi nhận lưu lượng giao thông để hỗ trợ công tác giảm tải.

Công cụ làm việc của chị là máy đếm gồm 6 nút bấm, mỗi nút tương ứng với một loại phương tiện như ô tô, xe máy, xe buýt... Trong mỗi ca làm việc kéo dài 8 tiếng, chị Irna có thể ghi nhận khoảng 7.000 lượt xe lưu thông. Trong thời đại của công nghệ, nghề đếm xe thủ công tại Manila vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc thu thập dữ liệu giao thông, góp phần giảm tải kẹt xe cho thành phố

Chị Irna Lapriza - nhân viên thu thập dữ liệu giao thông - cho biết: "Công việc của chúng tôi rất quan trọng, vì dữ liệu thu thập được sẽ giúp các cơ quan chức năng đưa ra các biện pháp hạn chế ùn tắc giao thông. Dù có vất vả nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm tốt công việc này, vì bản thân cũng là người bị ảnh hưởng từ tình trạng kẹt xe thường xuyên".

Hiện tại, thành phố Manila chỉ có 34 nhân viên đếm xe thủ công, được bố trí tại 16 tuyến đường chính. Dù công việc đếm bằng tay có vẻ thô sơ, nhưng lại đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các kỹ sư giao thông của Cơ quan Phát triển Đô thị Manila.

Người làm nghề khảo sát lượng xe cộ ở Philippines. (Ảnh: AFP)

Dữ liệu thu thập từ việc đếm xe giúp các kỹ sư đề xuất các biện pháp cải thiện giao thông, như phân chia lại làn đường, lắp đèn tín hiệu, điều chỉnh thời gian đèn giao thông, và lắp đặt cầu đi bộ, nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc tại thủ đô đông đúc này.

Ông Pablo Famisaran - nhân viên thu thập dữ liệu giao thông - kể: "Cũng có người cho rằng công việc của chúng tôi chẳng quan trọng đến thế vì chỉ là đếm tay thôi. Nhưng họ không biết rằng những số liệu ấy rất có ích. Đơn cử như việc nhờ có dữ liệu này mà giới chức cho xây thêm cây cầu vượt đằng kia".

Theo Cơ quan Phát triển Đô thị Manila, các khảo sát cho thấy việc đếm xe thủ công vẫn mang lại độ chính xác cao hơn so với công nghệ giám sát. Nguyên nhân là do hệ thống camera an ninh đôi khi gặp khó khăn trong việc ghi hình vào ban đêm, điều kiện mưa lớn, hoặc khi ánh sáng từ đèn pha gây chói.

Ông Mar Anthony Santos - trưởng bộ phận thu thập dữ liệu giao thông của Cơ quan Phát triển Đô thị Manila (Philippines) - nhấn mạnh: "Dữ liệu đếm xe này rất quan trọng. Chúng tôi dựa vào đó để triển khai các biện pháp như phân chia làn đường, điều chỉnh đèn tín hiệu và lắp cầu đi bộ".

Thủ đô Manila của Philippines, với dân số 13 triệu người, được đánh giá là thành phố có tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng nhất thế giới. Theo báo cáo của nhà cung cấp dữ liệu giao thông TomTom, thời gian di chuyển trung bình trên quãng đường 10 km ở đây là 25 phút 30 giây.

Riêng việc triển khai làn đường dành riêng cho xe máy đã giúp hạn chế đáng kể các vụ tai nạn trên Đại lộ Commonwealth, một tuyến đường chính ở phía Bắc Manila với lưu lượng xe cộ lên đến 408 ngàn lượt phương tiện mỗi ngày. Tốc độ di chuyển trên tuyến đường này cũng được cải thiện, bình quân giảm 24 giây trên đoạn đường dài khoảng 7 km.

Chính vì thế, những người làm công việc đếm xe thủ công tại Manila vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong việc cải thiện tình hình giao thông của thành phố.