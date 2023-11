Nghệ An: Ngân hàng Agribank Cửa Lò thông tin về vụ cướp tài sản

Ngày 15/11, ông Phạm Hữu Dũng, Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nghệ An (Agribank) chi nhánh Cửa Lò (TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An) đã có thông tin chính thức liên quan đến vụ cướp xảy ra trước đó vào chiều 14/11.

Theo đó, vụ cướp xảy ra vào khoảng 14h18 ngày 14/11. Thời điểm này, cán bộ, giao dịch viên phòng kế toán và ngân quỹ tại trung tâm chi nhánh đang thực hiện giao dịch với khách hàng thì có một đối tượng nam đóng vai khách hàng đi vào trong.

Khi đi vào trụ sở, người này mặc áo phao màu đỏ, đi giày thể thao, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang. Đối tượng này đi thẳng vào quầy giao dịch rồi dùng dao kề vào cổ khống chế một nữ giao dịch viên ngân hàng để thực hiện hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên các nam nhân viên trong quầy tri hô bắt cướp nên đối tượng nhảy qua bàn bỏ chạy.

"Trong lúc đối tượng chưa thực hiện hành vi lấy tiền thì cán bộ ngân hàng phát hiện và thực hiện ngay những biện pháp, kỹ năng trong việc phòng chống tội phạm. Do đó, đối tượng đã không thực hiện được hành vi và bỏ chạy. Cán bộ và vệ sĩ ngân hàng đã kịp thời truy đuổi. Mặc dù bị ngã nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đứng dậy và chạy trốn", báo cáo của Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò viết.

Ông Phạm Hữu Dũng thông tin vụ cướp

Sau khi đối tượng bỏ chạy ra ngoài trụ sở, lực lượng bảo vệ và nhân viên ngân hàng tiếp tục truy đuổi. Tuy nhiên đối tượng dùng dao nhọn chống trả quyết liệt khiến quá trình đuổi gặp khó khăn. Đối tượng này sau đó leo lên xe máy dựng sẵn và tẩu thoát.

Sau khi sự việc xảy ra, Ngân hàng Agribank chi nhánh Cửa Lò đã báo cáo cho công an thị xã Cửa Lò, công an phường Nghi Hương về sự việc. Cơ quan công an sau đó đã có mặt tại hiện trường khám nghiệm, trích xuất camera và điều tra, truy bắt đối tượng.

Giám đốc Agribank chi nhánh Cửa Lò cho biết thêm, đối tượng này khi vào trụ sở đã kề dao vào cổ nữ nhân viên và yêu cầu mở két. Tuy nhiên đối tượng chưa thực hiện được hành vi cướp nên đơn vị không bị thiệt hại về người và tài sản.