Nghệ An: Một người mất tích khi đi đánh cá ở đập tràn

Do ảnh hưởng của mưa lớn trong những ngày qua, đến chiều 24/11, nhiều diện tích lúa, hoa màu, ao nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngập trong nước. Hiện chưa có thống kê chính thức về thiệt hại nhưng theo thông tin ban đầu, đã có một người mất tích .

Theo đó, vào khoảng hơn 9h cùng ngày, anh H.V.V (SN 1985, trú xóm 8, xã Hưng Yên Nam) trong quá trình đi đánh bắt cá ở khu vực đập tràn Thạch Tiền thì không may bị trượt chân mất tích.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Nghệ An) đã chỉ đạo Đội CC&CNCH số 7 huy động 1 xe CC&CNCH, 1 xuồng máy, 08 cán bộ, chiến sỹ cùng các thiết bị chuyên dụng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Người dân dõi theo công tác tìm kiếm. Ảnh: Baonghean.vn

Tuy nhiên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do tại Nghệ An, chiều 24/11 lượng mưa mặc dù giảm hơn so với tối 23/11 và sáng 24/11, nhưng giao thông trên một số tuyến đường vẫn đang bị ách tắc hoặc ngập nước.



Tại thành phố Vinh, do gần đây được quan tâm đầu tư, thay thế hệ thống thoát nước nên tình trạng ngập lụt trên một số tuyến đường so với những năm trước đã giảm đáng kể. Trước đây, với lượng mưa như trong 2 ngày qua, hầu hết các tuyến đường và một số khu dân cư trên địa bàn thành phố Vinh ngập trong nước. Hiện nay ngập lụt nặng nhất xảy ra trên các tuyến đường đang làm dở hoặc những tuyến đường chưa được cải tạo, thay thế hệ thống thoát nước; những khu vực gần các khu đô thị, chung cư đang xây dựng hoặc vùng trũng của thành phố.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là vào giờ cao điểm giao thông, Cảnh sát giao thông thành phố Vinh đã huy động lực lượng có mặt tại những khu vực ngập lụt và những nơi có đông người, phương tiện qua lại, để phân luồng, cảnh báo và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho người cùng phương tiện. Bên cạnh đó, trên Fanpage Facebook Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an thành phố Vinh cũng thường xuyên cập nhật các tuyến đường bị ngập nước để người dân nắm bắt thông tin, kịp thời có phương án di chuyển phù hợp.