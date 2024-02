Luôn là người đầu tiên đến mua vàng trong 10 năm liên tiếp tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu, sau hơn 3 tiếng chờ đợi, ông Tô Hoà Bình (Đống Đa, Hà Nội) đã mua 2 chỉ vàng để cầu may mắn. Ông Bình chia sẻ: " Đã nhiều năm nay, tôi đều giữ thói quen đến từ sớm để mua vàng cầu may. Đa phần tôi đều tới đây xếp hàng vào lúc hơn 3h sáng. Năm nay, tôi cũng chỉ mua 2 chỉ vàng với hy vọng sẽ gặp may mắn tài lộc cho cả năm. Dù giá đắt hay rẻ tôi cũng mua 2 chỉ vàng để cầu may.