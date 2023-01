Ngày vía Thần Tài nên mua loại vàng nào để cả năm đong đầy tài lộc, tấn lộc an danh, vạn sự may mắn?

Đó là tục lệ hằng năm, cũng là quan niệm truyền thống lâu đời của người Việt. Tuy nhiên, mua vàng vào ngày vía Thần Tài để cầu tài lộc, may mắn cũng cần nhiều lưu ý. Cùng tìm hiểu nhiều hơn về điều này để chuẩn bị kinh nghiệm cho bản thân nếu bạn đang có ý định mua vàng vào ngày vía Thần Tài trong năm nay nhé!

Ngày vía Thần Tài 2023 là ngày nào?

Vào ngày vía Thần Tài, người ta thường đi mua vàng miếng để cầu mong may mắn, làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Ngày vía Thần Tài hàng năm diễn ra vào ngày 10 tháng Giêng Âm lịch.

Như vậy, ngày vía Thần Tài năm 2023 sẽ rơi vào ngày 31/1 Dương lịch.

Ngày vía Thần Tài nên mua loại vàng gì?

Không chỉ là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý mà vàng còn là kênh tích trữ, để dành; do vậy vàng ta trở thành vật được mọi người chọn mua vào ngày vía Thần Tài để gia tăng sự may mắn.

Theo đó, vào ngày này, bạn có thể chọn mua nhẫn vàng trơn không họa tiết hoặc vàng miếng. Ngoài ra bạn còn nên mua nhẫn vàng tròn trơn ép vỉ để đảm bảo được chất lượng của vàng. Hoặc không, bạn cũng có thể lựa chọn vàng miếng có in hình linh vật của năm để cầu tài lộc, may mắn trong ngày này.

Nhẫn kim tiền, bao lì xì, trang sức phong thủy... là một trong những vật phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong ngày vía Thần Tài.

Thông thường, vào ngày vía Thần Tài, mọi người ưu tiên chọn mua vàng ta. Song, thực chất thì vàng tây cũng là vàng nên bạn hoàn toàn có thể mua trong ngày vía Thần Tài. Nếu bạn muốn mua vàng vào ngày này với chi phí thấp hơn thì cũng có thể mua vàng tây nhé!

Ngoài ra, vàng tây cũng có nhiều mẫu mã đa dạng, tạo hình trang sức có tính thẩm mỹ cao.

1. Vàng 24K ép vỉ

Vàng 24K ép vỉ thích hợp để tích trữ.

Vỉ vàng 24K từ lâu đã được nhiều người dân coi là vật hút tài lộc, may mắn nếu sở hữu vào ngày vía Thần Tài. Bên cạnh nhẫn tròn trơn hay biểu tượng ông Thần Tài, trên thị trường hiện tại có rất nhiều các sản phẩm sáng tạo khác nhau.

* Ưu điểm:

- Vàng 24K được ép vỉ giúp bảo quản vàng tối ưu, giúp mọi người có thể yên tâm tích trữ lâu dài, giao dịch mà không lo hao mòn hay hư hại, va đập.

2. Lì xì vàng 24K

Lì xì vàng 24K cũng là sản phẩm được ưa chuộng vào ngày vía Thần Tài.

Lá vàng với biểu tượng ông Thần Tài đặt trong bao lì xì giấy lụa đỏ không chỉ mang không khí Tết mà còn tượng trưng cho sự may mắn, đủ đầy. Đó là lý do mà lì xì vàng 24K không chỉ được ưa chuộng trong dịp Tết mà còn được nhiều người tìm kiếm để mua vào ngày vía Thần Tài.

* Ưu điểm:

- Giá thành hợp lý, thích hợp mua để tặng cả người thân, bạn bè.

- Mẫu mã bắt mắt.

3. Nhẫn kim tiền

Nhẫn kim tiền được cấu tạo bởi những đồng tiền vàng nối tiếp nhau.

Nhẫn kim tiền tượng trưng cho tiền tài, phú quý, mang đến may mắn, tiền bạc và tài lộc cho người đeo. Sản phẩm này được bán với giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng, tuỳ thuộc vào các chất liệu khác nhau.

Nếu muốn sở hữu một chiếc nhẫn kim tiền trong ngày vía Thần Tài, bạn nên lựa chọn các sản phẩm được làm từ vàng tây (vàng 10K,14K) hoặc vàng ta (vàng 24K).

* Ưu điểm:

- Có thể đeo làm trang sức.

- Mẫu mã phù hợp với tất cả mọi lứa tuổi.

- Đa dạng mức giá, phù hợp với nhiều đối tượng.

4. Trang sức phong thủy may mắn

Nhiều người quan niệm, đeo trang sức phong thủy hợp tuổi, hợp mệnh sẽ "cầu được ước thấy", may mắn cả năm.

Trang sức phong thủy là một trong số những sản phẩm được nhiều người ưa chuộng trong ngày vía Thần Tài bởi có thể sử dụng được hằng ngày.

Chưa kể, trên thị trường hiện nay trang sức phong thủy có rất nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng cho người mua dễ dàng lựa chọn.

Ngày Vía Thần Tài nên mua mấy chỉ vàng?

Theo quan niệm nhân gian, tùy theo mong muốn về một năm nhiều tài lộc, may mắn mà bạn có thể lựa chọn số lượng vàng cần mua cho phù hợp. Tuy nhiên vào những ngày này, giá vàng có thể tăng cao nên bạn chỉ nên mua vừa đủ để cầu may theo phong tục. Bạn có thể tham khảo số lượng vàng cần mua tùy theo mức độ cầu may dưới đây:

- Vàng Thần Tài 1 chỉ: Cầu Lộc.

- Vàng Thần Tài 2 chỉ: Cầu Phát.

- Vàng Thần Tài 5 chỉ: Cầu Tài.