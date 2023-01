Ngày thứ 2 hoàn hảo cùng Marriott Bonvoy

Marriott Bonvoy là chương trình du lịch đoạt giải thưởng của Marriott International. Với "Monday Madness – Ngày thứ 2 hoàn hảo", thành viên của Marriott Bonvoy được nhận hàng loạt ưu đãi, từ thực đơn đồ uống đến những món ngon tại chuỗi nhà hàng 5 sao chuẩn Marriott Bonvoy tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Nha Trang, Hải Phòng, Lạng Sơn và Phú Quốc.

"Monday Madness – Ngày thứ 2 hoàn hảo" tại từng tỉnh thành sẽ có những điểm riêng, đại diện chương trình Marriott Bonvoy tại Việt Nam cho biết.

Bữa tiệc tại Le Méridien Saigon

Sheraton Cần Thơ sẽ có món beefsteak (bít-tết) đặc biệt. Dù sử dụng nguyên liệu black angus – thịt bò danh tiếng của Úc và Argentina với flank steak – phần thịt dai giòn giữa bụng và ngực bò Úc, tri-tip steak – thịt đùi thăn dưới nhiều nạc xen lẫn vân mỡ; op rib – thịt thăn lưng bò Mỹ có xương; beefsteak có xương Tomahawk hay thịt sườn flank steak hoặc rump cap picanha – miếng thịt gần đầu mông bò và oyster blade steaks – lõi vai bò, nhưng món beefsteak tại đây có giá ưu đãi và tích điểm gấp đôi cho các thành viên của Marriott Bonvoy vào mỗi ngày thứ 2 hàng tuần trong thời gian trên.

Vinpearl Lanmark 81 có burger, loại bánh mì kẹp thịt ngon tầm thế giới với giá từ 450.000 đồng – 650.000 đồng với ưu đãi "mua 1 tặng 1". Renaisance Riverside Sài Gòn chào đón thực khách với các món dimsum không giới hạn chỉ với 500.000 đồng vào mỗi trưa thứ 2 hàng tuần tại Kabin.

Món dimsum tại Renaisance Riverside Sài Gòn

Tại Le Méridien Saigon, thực khách ăn uống trong ngày với mức giảm giá 20% trên hoá đơn tại nhà hàng Latest Recipe hoặc khám phá các thức uống của bar SON với mức giảm 50%. Shearton Saigon chào đón khách yêu thích tiệc tùng với chương trình khuyến mãi buổi tối "mua 1 tặng 1" cho một số loại cocktail, rượu vang và bia tươi tại Level 23 wine bar. Sheraton Nha Trang áp dụng "Happy hour" suốt cả ngày thứ 2 hàng tuần với mức giảm 50% cho tất cả các đồ uống.

Sheraton Grand Danang dành cho thứ 2 hàng tuần tại nhà hàng La Plage với đặc sản cá đối đỏ bourride, một loại súp cá kiểu Pháp ăn kèm salad bơ mùa đông với giá chỉ 488.000 đồng. Danang Marriott sẽ dành tặng 1 ly bia địa phương cho mỗi phần burger hay sandwich được yêu cầu tại Oriental. Thực khách thứ 2 đi cùng đến Four Points by Sheraton Danang sẽ thưởng thức món burger four points tại Horizon bar chỉ với 10.000 đồng.

Những bữa ăn sang trọng của chương trình "Monday Madness – Ngày thứ 2 hoàn hảo"

JW Marriott Hanoi có tiệc trà chiều tự chọn tại the lounge cùng 30 phút trị liệu tại spa by JW với mức giá đặc biệt 770.000 đồng/ khách. Four Point by Sheraton Lạng Sơn chào đón "Monday Madness" với ưu đãi dành cho thực khách bữa trưa và bữa tối với thực đơn 3 món có giá 350.000 đồng. Còn JW Marriott Phu Quoc Emerald giảm 20% tại 4 nhà hàng khác nhau vào mỗi thứ 2 hàng tuần.

Để biết thêm chi tiết, tham khảo: https://marriottbonvoyasia.com/R+B/local-discount/Food-and-Beverage-Promotions-Vietnam