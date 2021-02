Ngây ngất với bộ cosplay nàng Ningguang trong vũ trụ Genshin Impact

Genshin Impact đã chính thức ra mắt vào ngày 28/9 năm 2020 trên hàng loạt các nền tảng như iOS, Android, PC, PlayStation 4. Có thể nói đây đang là tựa game cực hot và được cộng đồng game thủ Việt ưa chuộng cho đến cả thời điểm bây giờ.

Genshin Impact là tựa game phiêu lưu thế giới mở, nơi mà người chơi sẽ hóa thân thành nhân vật bí ẩn, sở hữu sức mạnh ma thuật và dấn thân vào cuộc phiêu lưu trong thế giới ảo rộng lớn. Ngoài ra, nhà phát triển cũng thêm một số chi tiết mới như nhân vật phong cách anime và lối chơi đậm chất hành động hơn.

Bối cảnh của Genshin Impact diễn ra tại Teyvat, đại lục kỳ lạ với 7 nguyên tố phép thuật cùng hội tụ. Ở Teyvat, phép thuật là điều hết sức quen thuộc và ai cũng có khả năng điều khiển một hay nhiều loại nguyên tố màu nhiệm.

Thay cho những nhiệm vụ đơn điệu và kém hào hứng khi trải nghiệm kéo dài, Genshin Impact được xây dựng đầy tham vọng với thế giới đẹp lộng lẫy mang cảm giác mở, lấy cảm hứng phong cách đồ họa cel-shaded từ siêu phẩm The Legend of Zelda: Breath of the Wild của Nintendo. Trò chơi thậm chí còn gây ấn tượng với hệ thống chiến đấu lôi cuốn, có hệ thống phản ứng nguyên tố hấp dẫn và phức tạp về tương khắc thuộc tính.

Trong đó Ningguang là một nhân vật 4 sao hiếm hoi có vai trò DPS trong team, mặc dù sử dụng vũ khí Pháp Sư thay vì trọng kiếm. Có thuộc tính Nham (Địa), Ningguang có thế mạnh trong phòng ngự. Tạo ra tấm khiên chắn mạnh mẽ, Ningguang giúp đồng đội được bảo vệ khỏi những đòn đánh mạnh từ kẻ địch, và cũng là một nhân vật tầm xa cực kỳ hữu dụng.

Bộ ảnh này được thực hiển bởi nữ coser Trung Quốc (沧霁桔梗) cosplay nhân vật Ningguang và nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ phía cộng đồng. Không chỉ đầu tư kỹ lưỡng về trang phục, bối cảnh đậm chất cố trang Nhật Bản cũng là một điểm cộng rất lớn giúp cho bộ ảnh. Đương nhiên, ngoại hình xinh xắn của nàng cosplayer chính là yếu tố quan trọng nhất.