Ngay lúc này: Nhiều khu vực ở TP.HCM đang ngập sâu vì mưa lớn

Chiều ngày 4/6, mây đen kéo về bao trùm bầu trời TP.HCM. Một số quận xuất hiện mưa rào kéo dài hàng giờ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu.

Theo ghi nhận, mưa lớn kèm theo gió mạnh khiến nhiều tuyến đường... nhanh chóng lênh láng nước, người dân tự dùng cây lấy rác từ nắp cống để khơi thông dòng chảy. Trận mưa lớn khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Tại một số tuyến đường ngập sâu người dân phải vất vả dắt xe, lội nước di chuyển qua để tìm chỗ trú.

Lúc 14 giờ 20, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên cho biết vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên khu vực các quận 7, Bình Thạnh, Gò Vấp, 12, các huyện Hóc Môn, Củ Chi và TP Thủ Đức.

Trong từ 3 giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét cho các khu vực các quận huyện trên, sau mở rộng sang các khu vực lân cận khác.

Nhiều tuyến phố ở TP.HCM ngập nặng sau trận mưa lớn

Việc di chuyển của người dân gặp nhiều khó khăn





Tại phường Thảo Điền (TP Thủ Đức), các tuyến đường như Xuân Thủy, Quốc Hương… ghi nhận tình trạng ngập sâu, có đoạn nước dâng cao gần nửa mét (Ảnh: Viết Thanh)

Nhiều phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển

Không ít xe máy bị chết máy buộc người dân phải dắt bộ qua vùng ngập

Ghi nhận tại đường Quốc Hương, một xe ô tô hiệu Mini Cooper chết máy giữa đường do nước tràn vào khoang máy. Chủ xe phải chờ hơn 20 phút để liên hệ cứu hộ

Tình trạng ùn ứ xảy ra tại nhiều điểm khi xe cộ di chuyển chậm chạp giữa dòng nước

Các em nhỏ được bố mẹ cõng về do nước dâng cao

Giao thông trở nên hỗn loạn trong điều kiện thời tiết bất lợi, kéo dài từ cuối giờ chiều đến đầu tối

Tình trạng ùn ứ xảy ra tại nhiều điểm khi xe cộ di chuyển chậm chạp giữa dòng nước

Tính đến khoảng 17h, tuyến đường Quốc Hương và Nguyễn Văn Hưởng này đã hiển thị trạng thái “đóng đường” trên Google Maps do ngập sâu kéo dài

Nước ngập cao khiến nhiều nhà dân phải chắn trước cửa

Nhiều người vật lộn trong làn nước dâng cao

Trước đó, theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ và Tây Nguyên dự báo từ nay (4/6) đến ngày 6/6, tại TPHCM mưa có xu hướng tăng dần; khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, xảy ra nhiều trong khoảng từ trưa đến chiều tối. Nhiệt độ giảm nhẹ, cao nhất phổ biến 31-33 độ C; nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C.

Từ ngày 7-10/6: Khu vực TPHCM có mưa, mưa rào rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to; Nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-32 độ C; nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C.

Trong những cơn mưa dông, cần đề phòng lốc, sét, gió giật, mưa đá có thể gây nguy hiểm cho người và thiệt hại về tài sản; đề phòng và mưa lớn cục bộ có thể gây ngập sâu một số tuyến đường ở khu vực trung tâm thành phố.