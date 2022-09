Ngày đôi 9.9 mở ra vũ trụ khuyến mãi Watsons: Cầm 1.000Đ cũng “săn” được mỹ phẩm chính hãng

Đến hẹn lại lên, cứ đến ngày đôi hàng tháng thì Watsons - chuỗi bán lẻ hàng đầu châu Á lại khiến "con dân" sục sôi với hàng loạt chương trình ưu đãi giá hủy diệt. Không ngoại lệ tại Double Day 9.9 năm nay, Watsons tiếp tục mở ra vũ trụ deal ngon với gần 1.000 sản phẩm trong chương trình bão sale 1.000đ và Super Brand Day giảm đến 50% với sự tham gia tưng bừng của các thương hiệu lớn.



Bạn đã sẵn sàng khám phá loạt ưu đãi "lướt mỏi tay" trong ngày sale 9.9 tại Watsons chưa?

"Chốt đơn" ngay với gần 1.000 sản phẩm trong đợt bão sale 1.000đ

Cơ hội săn sale 1.000đ cuối cùng của năm tại siêu vũ trụ đa kênh Watsons sẽ không bao giờ làm "hội làm đẹp" thất vọng. Theo đó, trong tuần lễ 9.9, các nàng chỉ cần bỏ thêm 1.000 đồng là đã có thể mua ngay sản phẩm thứ 2 cùng loại, quá đã cho hội chị em cùng "share" deal "thơm" tiết kiệm chi phí. Đây chính là cơ hội vàng để tậu về "chiến lợi phẩm" với mức giá hời nhất.

Nổi bật nhất là các chị em sẽ thỏa sức "săn mồi" ngon từ hàng loạt các nhãn hàng nổi tiếng như BALANCE ACTIVE FORMULA, SENKA, SKIN1004, BARESOUL, GGG, SABORINO, MIRI, CURÉL, NATURE REPUBLIC.... Tất nhiên, các sản phẩm trong chương trình 1.000 đồng đều có số lượng giới hạn, thế nên "Watsons-fans" nhanh tay chốt đơn, để tận hưởng loạt "cơn mưa giá sốc" tại siêu vũ trụ đa kênh Watsons.

1.000 đồng chưa mua được 1 cây kẹo, nhưng lại giúp bạn thăng hạng nhan sắc với hàng loạt sản phẩm sale đậm. Đừng bỏ qua Serum Làm Sáng Da Vitamin C Balance Active Formula Active Formula, Nước Tẩy Trang Senka All Clear Water Micellar Fresh, Son Dưỡng Môi Curél Cấp Ẩm Chuyên Sâu Có Màu… với mức sale "hủy diệt" duy nhất hôm nay.

Mua đâu sale đấy với ngày hội Super Brand Day:

Đình đám nhất mùa sale 9.9 không thể bỏ qua "Ngày thương hiệu – Triệu deal ngon". Super Brand Day là ngày hội mua sắm mà Watsons kết hợp cùng các nhãn hàng lớn và diễn ra vỏn vẹn trong vài ngày của tháng. Trong những ngày này, các thương hiệu sẽ tung ra các sản phẩm được giảm giá đặc biệt, đủ để hội shopping nắm bắt ngay cơ hội tậu hàng xịn mà giá quá hời. Có thể kể sương sương loạt thương hiệu đình đám góp mặt trong Super Brand day của Watsons trong dịp 9.9 như: ANESSA, D PROGRAM, DAY MELLOW, EUCERIN, NUCOS, DEAR KLAIRS, BIODERMA, HAIRBURST, DHC, CETAPHIL...

Với tiêu chí "càng mua càng rẻ", Super Brand Day mở ra "ma trận" ưu đãi cho hội chị em thoả thích "chốt đơn". Hàng loạt các thương hiệu đình đám như Anessa, D Program, La Roche-Posay, Paula's Choice hay Cetaphil… đồng loạt dành tặng mức giá ưu đã nhất cho những "tay đua F1" trong cuộc đua shopping tuần lễ 9.9 tại Watsons.

"Mua mà như tặng" với các sản phẩm độc quyền từ thương hiệu Watsons



Cuối cùng, quả là một thiếu sót nếu không mách nhỏ hội săn sale cách "bắt đáy" loạt sản phẩm giảm kịch sàn chỉ giá 1.000 đồng của nhà Watsons. Cơ hội "hiếm có khó tìm" này chỉ diễn ra trong tuần lễ 9.9 và áp dụng cho những sản phẩm nhất định đến từ thương hiệu Watsons.

Nếu đã trót mê những "siêu phẩm" dưỡng da, chăm sóc tóc "xịn sò" đến từ nhà Watsons, nàng nhất định không nên bỏ lỡ loạt sản phẩm chỉ có giá 1.000Đ. Nổi bật nhất là sữa tắm Watsons 1000ml hay Watsons Milk Bath 450ml, Kem chống nắng và nước tẩy trang dòng Dermaction Plus By Watsons, Gel tắm hương nước hoa Arome by Watsons 340ml, Sản phẩm chăm sóc tóc từ Hair Pro By Watsons,... cùng hàng ngàn sản phẩm khác.

Mua hàng chính hãng chẳng cần nhìn giá, chả có lý do gì mà không tham gia ngày hội Double Day 9.9 của chuỗi bán lẻ hàng đầu châu Á.

Với bề dày kinh nghiệm 180 năm trong ngành bán lẻ, Watsons tự hào đi đầu về phát triển trải nghiệm mua sắm cho mọi đối tượng. Đến với chuỗi bán lẻ hàng đầu châu Á, việc mua sắm online và offline trở nên tiện lợi hơn khi người dùng có thể shopping mọi sản phẩm dù là ở bất kì đâu. Đặc biệt, tính năng CHAT & SHOP 2H tại Watsons còn cho phép chị em mua sắm các sản phẩm bảo vệ sức khỏe, chăm sóc cá nhân, mỹ phẩm, chăm sóc da với cửa hàng yêu thích và nhận hàng tại nhà chỉ trong 2H.

Chat & Shop 2H - tối ưu trải nghiệm, mua sắm dễ dàng

Trong tuần lễ 9.9 từ 08 - 14.09.2022, chuỗi bán lẻ hàng đầu châu Á - Watsons mang đến ưu đãi freeship dành cho đơn hàng từ 99K. Chưa hết, với thành viên mới khi mua đơn hàng trên 600K trên ứng dụng Watsons Vietnam, bạn sẽ được giảm thêm 12%. Đặc biệt là thành viên thân thiết khi mua sắm tại cửa hàng vào thứ 3 hàng tuần, bạn sẽ được giảm 10% trên tổng đơn hàng.

Săn deal 9.9 - Watsons sale sốc chỉ 1.000Đ tại: https://www.watsons.vn/c/1?q=:promotionTagCodes:promotionTagCodes:41