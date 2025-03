Ngày của phụ nữ, nhưng sao phụ nữ phải lo quà?

Ngày 8/3, tôi mở mắt ra đã thấy điện thoại nhấp nháy mấy tin nhắn từ nhóm chat công ty. Mọi người đang bàn tán rôm rả về quà tặng sếp nữ: năm ngoái đã tặng nước hoa, năm nay nên chọn gì? Chi phí chia đều, mỗi người một ít, nhưng vẫn là một khoản đáng kể. Tôi thở dài, lướt qua tin nhắn mà chưa muốn nghĩ tới.

Ngay sau đó, nhóm phụ huynh lớp con gái tôi cũng rộn ràng không kém: góp tiền mua quà cho cô giáo, phong bì hay thêm giỏ quà nữa?

À, đúng rồi. 8/3 không chỉ là ngày để phụ nữ được tặng quà, mà còn là ngày để phụ nữ đau đầu nghĩ xem phải tặng quà gì cho phụ nữ khác! Bài toán quà tặng không lời giải Xuống bếp pha ly cà phê, tôi nghĩ về danh sách quà tặng năm nay: mẹ ruột, mẹ chồng, cô giáo của con, sếp nữ, đồng nghiệp nữ.

Nếu tặng mẹ tôi một chiếc khăn lụa mà mẹ chồng chỉ nhận được hộp trà, liệu có bị so sánh không? Nếu không tặng quà sếp nữ, liệu có bị đánh giá là thiếu tinh tế? Nhưng nếu tặng mà không khéo, lại thành ra quà "quá đơn giản" hoặc "quá riêng tư". Còn cô giáo của con gái tôi nữa. Phong bì thì thực tế, nhưng lại sợ mang tiếng "quá thẳng thắn". Giỏ quà thì đẹp, nhưng liệu có thiết thực không? Mọi món quà đều có lý do để chọn, nhưng cũng có đủ lý do để do dự.

Câu chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Con bạn thân của tôi - An, năm nào cũng phải mua quà 8/3 cho mẹ chồng, em chồng, chị dâu. Năm ngoái, cô ấy chỉ mua được hai món quà vì công việc quá bận rộn, thế là chị dâu dỗi thẳng mặt, còn mẹ chồng thì bóng gió: "Nhà này có ba người phụ nữ mà mẹ thấy hình như có hai người được coi trọng hơn đấy!". Năm nay, An quyết tâm mua đủ ba suất, nhưng lại đau đầu vì không biết chọn gì để vừa ý mọi người.

Chưa hết, Loan - đồng nghiệp tôi - còn than thở rằng chồng cô ấy luôn hồn nhiên nói: "Em chọn quà cho mẹ anh luôn nhé!". Chẳng phải anh ta cũng là con trai của mẹ mình sao? Sao chuyện quà cáp cứ mặc định đổ hết lên vai phụ nữ thế này? Sao ngày của phụ nữ lại trở thành áp lực của phụ nữ?

Tối hôm đó, tôi lướt Facebook thấy ai cũng khoe quà 8/3. Hoa, trang sức, túi xách, bữa tối sang trọng. Nhưng tôi biết, cũng có nhiều người như tôi, không thấy 8/3 nhẹ nhàng chút nào.

Có lẽ đã đến lúc mọi người nên thay đổi cách nghĩ về ngày này. Quà cáp có thể vui, nhưng đừng biến nó thành áp lực. Một ngày dành thời gian thật sự cho nhau, nói lời yêu thương chân thành, có khi còn đáng giá hơn cả những món quà đắt đỏ. Và quan trọng nhất, phụ nữ cũng cần có quyền được tận hưởng ngày của chính mình, thay vì chạy vạy lo lắng cho người khác!