Ngày buồn của màn ảnh Hàn khi tất cả các phim đều giảm rating, có cái tên còn tụt tận 6 hạng

Cuộc chiến phim Hàn vào dịp cuối tuần đã trở nên vô cùng đông vui và nhộn nhịp với những Khách Sạn Vương Giả, Revenant hay Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19, sở hữu rating cao và thậm chí lập kỷ lục nhà đài. Thế nhưng đáng buồn thay, tình hình tỷ suất người xem đầu tuần vừa qua lại không khả quan như vậy. Theo ghi nhận từ Nielsen và Soompi, rating của tất cả các phim lên sóng vào thứ Hai vừa qua đều sụt giảm đáng kể.

Khác với cuối tuần, phim Hàn vào đầu tuần lại có rating khá hẩm hiu

Cụ thể vào đầu tuần, có 3 phim Hàn chiếu tập mới là Khu Vườn Dối Trá của Kim Tae Hee, Nhịp Đập Trái Tim có Taecyeon, và Cú Lừa Nên Duyên của bộ đôi Kim Dong Wook - Chun Woo Hee. Toàn bộ các phim đều có dấu hiệu giảm rating, trong đó Cú Lừa Nên Duyên có cú tụt giảm sâu nhất từ 3,67% xuống còn 3,02%. Đây cũng chính thức là rating thấp nhất của phim kể từ khi lên sóng cho đến nay.

Cú Lừa Nên Duyên giảm sức hút đáng kể

Ngoài ra, đây không phải là phim duy nhất tụt giảm rating xuống mức thấp nhất. Nhịp Đập Trái Tim vừa lên sóng không lâu cũng đã giảm từ 3,5% xuống mức "đáy" 3,3%. Chiếu trên đài KBS2 nhưng thành tích này của Nhịp Đập Trái Tim được đánh giá là quá kém. Thậm chí, phim còn "lui" thẳng 6 hạng, xuống cửa ngõ hạng 20 trên BXH rating trong ngày trên tuyến đài công.

Dự án về ma cà rồng của Taecyeon gây thất vọng

Cuối cùng là Khu Vườn Dối Trá - dự án hồi hộp, chất lượng của Kim Tae Hee và "ác nữ The Glory" Lim Ji Yeon. Tuy càng ngày càng có nhiều tình tiết gay cấn nhưng rating của phim đã có cú tụt giảm ở tập mới, từ 2,55% (cũng là mức cao nhất) xuống 1,97%. Thế nhưng, Khu Vườn Dối Trá lại là dự án tạm ổn nhất trong số các phim chiếu đầu tuần, khi vẫn duy trì trong top 3 BXH rating trong ngày, và vẫn có hi vọng tăng trưởng khi chỉ còn vài tập nữa là kết thúc.

Bộ đôi Kim Tae Hee - Lim Ji Yeon vẫn có thể "lội ngược dòng"

Nhìn chung, màn ảnh Hàn dịp Hè năm nay đang có nhiều sự cạnh tranh khó đoán, không chỉ đến từ các dự án mà còn là các nhà đài lớn nhỏ khác nhau. Cho đến hiện tại, The Real Has Come vẫn là "quán quân" rating toàn quốc và của tuyến đài công nói riêng, trong khi đài cáp vẫn đang là màn "so găng" hấp dẫn giữa cặp Yoona - Lee Jun Ho và Kim Tae Ri - Oh Sung Je với 2 màu sắc, cốt truyện trái ngược nhau hoàn toàn.

Nguồn: Soompi