Ngành học được chuyên gia đánh giá không bao giờ thất nghiệp tại Việt Nam, sinh viên được săn đón ngay khi ra trường

Mỗi mùa chọn ngành, không ít học sinh cuối cấp lại rơi vào vòng xoáy băn khoăn nên chọn ngành hot dễ xin việc hay theo đuổi lĩnh vực mình thực sự yêu thích? Giữa hàng loạt lựa chọn, có những ngành nghe tên còn khá lạ nhưng lại được giới chuyên gia đánh giá là “khó thất nghiệp”, thậm chí sinh viên ra trường đã được doanh nghiệp săn đón. Công nghệ Y sinh chính là một trong số đó.

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ bùng nổ, y học hiện đại không còn chỉ dựa vào bác sĩ hay thuốc men, mà ngày càng phụ thuộc vào các thiết bị, hệ thống và giải pháp công nghệ cao. Đây cũng là lúc ngành Công nghệ y sinh nổi lên như một “cầu nối” quan trọng giữa kỹ thuật và y học, mở ra hướng đi đầy tiềm năng cho những bạn trẻ yêu thích cả hai lĩnh vực.

Dù chưa phải là ngành quá phổ biến, nhưng Công nghệ Y sinh lại được đánh giá là lĩnh vực có tính ứng dụng cao, khó bị thay thế và nhu cầu nhân lực tăng mạnh trong tương lai. Theo Báo Thanh Niên, ông Trần Anh Tuấn - chuyên gia dự báo nhân lực, Phó Chủ tịch Hội Giáo dục nghề nghiệp TP.HCM nhận định rằng trong khi nhiều ngành chịu tác động mạnh từ AI, vẫn có những lĩnh vực giữ vai trò cốt lõi, ít rủi ro tự động hóa và đòi hỏi yếu tố con người. Đáng chú ý, công nghệ y sinh nằm trong nhóm các ngành nghề xu hướng, được dự báo sẽ tiếp tục thu hút nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong thời đại số.

Công nghệ y sinh - ngành học giao thoa giữa y học và công nghệ

Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, Công nghệ Y sinh (Biomedical Engineering) đang trở thành một trong những ngành học giàu tiềm năng nhất. Đây là lĩnh vực liên ngành, kết hợp giữa y học, sinh học và kỹ thuật nhằm tạo ra các giải pháp công nghệ phục vụ chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe con người.

Không chỉ dừng lại ở nghiên cứu, ngành này còn trực tiếp góp phần vào việc phát triển các thiết bị y tế hiện đại như máy chụp CT, thiết bị xét nghiệm, công nghệ gene hay trí tuệ nhân tạo trong y học. Trong kỷ nguyên số, Công nghệ y sinh được xem là “cầu nối” quan trọng giúp y học tiến gần hơn tới cá nhân hóa điều trị và chăm sóc sức khỏe thông minh.

Sinh viên Công nghệ y sinh học gì?

Chương trình đào tạo ngành Công nghệ Y sinh được xây dựng theo hướng liên ngành và thực hành cao, đòi hỏi người học vừa nắm vững nền tảng khoa học tự nhiên, vừa có tư duy kỹ thuật và khả năng nghiên cứu.

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức cốt lõi về sinh học phân tử, hóa sinh, vi sinh, miễn dịch học, kết hợp với các môn kỹ thuật như điện tử y sinh, xử lý tín hiệu, tin sinh học và công nghệ thiết bị y tế.

Song song với lý thuyết, người học còn thường xuyên thực hành trong phòng thí nghiệm với các kỹ thuật hiện đại như PCR, ELISA, phân tích gen, nuôi cấy tế bào. Điều này giúp sinh viên không chỉ hiểu “nguyên lý” mà còn có khả năng vận hành, ứng dụng trong thực tế ngay sau khi ra trường. Có thể nói, đây là ngành học yêu cầu kiến thức rộng và sâu, nhưng đổi lại, sinh viên sẽ sở hữu một nền tảng chuyên môn rất khó thay thế.

Ngành Công nghệ y sinh ra trường làm gì và mức lương

Ngành Công nghệ Y sinh (kỹ thuật y sinh) tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp nhờ nhu cầu nhân lực ngày càng tăng trong hệ thống y tế và lĩnh vực thiết bị y khoa. Sau khi tốt nghiệp, kỹ sư có thể làm việc trực tiếp tại các bệnh viện và trung tâm y tế với vai trò kỹ sư lâm sàng, phụ trách quản lý, vận hành, bảo trì và sửa chữa các thiết bị hiện đại như máy CT, MRI, X-quang hay hệ thống xét nghiệm.

Bên cạnh đó, không ít người lựa chọn làm việc tại các công ty thiết bị y tế trong và ngoài nước, đảm nhiệm các vị trí kinh doanh, tư vấn kỹ thuật hoặc hướng dẫn sử dụng sản phẩm cho khách hàng.

Ngoài môi trường thực hành, lĩnh vực nghiên cứu và phát triển (R&D) cũng là một hướng đi tiềm năng. Kỹ sư Công nghệ Y sinh có thể tham gia tại các viện nghiên cứu, phòng thí nghiệm, công ty dược phẩm hoặc các đơn vị phát triển công nghệ chẩn đoán và điều trị tiên tiến. Một số khác tập trung vào ứng dụng kỹ thuật trong y học, như thiết kế phần mềm chẩn đoán, phát triển công nghệ hỗ trợ chức năng cơ thể hoặc nghiên cứu vật liệu sinh học.

Về tiềm năng phát triển, với hơn 2.000 bệnh viện cùng hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị y tế, thị trường lao động của ngành này được đánh giá là “khát” nhân lực trong nhiều năm tới.

Nhờ đó, mức lương ngành Công nghệ Y sinh (bao gồm Kỹ thuật Y sinh) tại Việt Nam khá hấp dẫn, với mức khởi điểm phổ biến khoảng 8-15 triệu đồng/tháng cho người mới ra trường. Theo các phân tích, kỹ sư có 2-5 năm kinh nghiệm thường nhận 15-20 triệu đồng/tháng, cao hơn có thể trên 30 triệu đồng/tháng tùy năng lực và vị trí.

Bức tranh điểm chuẩn ngành Công nghệ Y sinh năm 2025

Tại khu vực phía Bắc, các trường đại học top đầu về kỹ thuật và y dược vẫn giữ mức điểm chuẩn ở ngưỡng rất cao. Đại học Bách khoa Hà Nội, đơn vị tiên phong trong đào tạo kỹ thuật, ghi nhận mức điểm chuẩn ngành Công nghệ Y sinh dao động từ 25,5 đến 26,5 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Mức điểm này phản ánh độ khó của chương trình học và kỳ vọng khắt khe về năng lực tư duy toán học, kỹ thuật của thí sinh. Trong khi đó, tại các cơ sở đào tạo chuyên sâu về y dược như Đại học Y Hà Nội, mức điểm thường duy trì ổn định ở mức 25,8 điểm, thu hút những thí sinh có mong muốn ứng dụng công nghệ trực tiếp vào thực hành lâm sàng.

Trường Đại học Đại Nam trang bị 33 phòng thí nghiệm hiện đại, tiên tiến, giúp sinh viên Công nghệ sinh học Y Dược tiếp cận công nghệ. (Ảnh: Trường Đại học Đại Nam)

Chuyển sang khu vực phía Nam, Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) tiếp tục là địa chỉ đỏ với mức điểm chuẩn khoảng 25 điểm (tính theo phương thức xét tuyển tổng hợp). Điểm chuẩn tại đây thường có sự cạnh tranh lớn do nhu cầu nhân lực công nghệ cao tại các trung tâm y tế lớn trong khu vực.

Bên cạnh đó, Đại học Quốc tế (ĐHQG TP.HCM), nơi đào tạo chương trình hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng đưa ra mức điểm chuẩn khá cao, thường ở ngưỡng 23 đến 24 điểm, hướng đến phân khúc sinh viên muốn làm việc trong môi trường đa quốc gia hoặc các tập đoàn thiết bị y tế lớn.

Ngoài các trường công lập trọng điểm, nhiều cơ sở đào tạo đa ngành cũng tham gia đào tạo Công nghệ Y sinh với mức điểm chuẩn "dễ thở" hơn, dao động từ 19 đến 21 điểm. Có thể kể đến Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM hoặc Đại học Văn Lang, nơi chú trọng vào tính ứng dụng và vận hành thiết bị y tế.

Nhìn chung, điểm chuẩn ngành Công nghệ Y sinh năm 2025 cho thấy xu hướng ổn định và có sự tăng nhẹ ở các trường khối kỹ thuật. Điều này chứng tỏ nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của các thiết bị y tế hiện đại và trí tuệ nhân tạo trong y tế đang ngày càng nâng cao.

