Cả thanh xuân đọc sai tên kẹo Alpenliebe: "An Phe Li Bê" hoá ra không tồn tại?

Alpenliebe là thương hiệu kẹo quen thuộc đến mức gần như ai cũng từng ăn qua, nhưng cách đọc tên của nó lại là câu chuyện không hề quen thuộc như vậy. Alpenliebe - cái tên tưởng chừng đơn giản lại đang khiến không ít người “vỡ ra” khi biết rằng mình đã đọc sai suốt nhiều năm.

Từ lâu, nhiều người Việt có thói quen đọc thành “An Phe Li Bê”, điều này cũng dễ hiểu, bởi cách viết của từ này nhìn khá “quốc tế”, khiến nhiều người mặc định đây là tiếng Anh hoặc đọc theo kiểu phiên âm quen thuộc. Thế nhưng thực tế, Alpenliebe lại là một từ có nguồn gốc tiếng Đức và có cách phát âm chuẩn hoàn toàn khác.

Trong tiếng Đức, “Alpenliebe” được phát âm gần nhất là “Al-pen-lee-buh”. Trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba “lee” và phần “liebe” không đọc thành “li-bê” như nhiều người nghĩ, mà phát âm mềm hơn, gần giống “lee-buh”. Khi đọc đúng, âm điệu sẽ nhẹ và liền mạch hơn rất nhiều, không bị tách rời từng âm như cách đọc theo thói quen trước đây.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy cách phát âm này mang âm hưởng rất đặc trưng của tiếng Đức khi rõ ràng, tròn âm nhưng không nhấn quá mạnh vào phần cuối. Điều này cũng lý giải vì sao khi nghe người bản xứ hoặc các video chuẩn quốc tế, nhiều người cảm thấy “lạ tai” dù đó mới chính là cách đọc đúng.

Cách phát âm đúng của Alpenliebe. (Video: @Julien Miquel)

Tên gọi “Alpenliebe” cũng không phải ngẫu nhiên. Trong tiếng Đức, “Alpen” nghĩa là dãy Alps - biểu tượng thiên nhiên nổi tiếng của châu Âu, còn “Liebe” nghĩa là tình yêu. Ghép lại, cái tên này mang ý nghĩa “tình yêu từ dãy Alps”, đây là cách đặt tên mang tính hình ảnh, gợi cảm giác ngọt ngào, thuần khiết và dễ chịu, rất phù hợp với một thương hiệu kẹo.



Điều thú vị là dù cách phát âm chuẩn đã được chia sẻ khá nhiều, nhưng với nhiều người, cách đọc “sai mà quen” vẫn mang lại cảm giác gần gũi hơn. Nó giống như một phần ký ức, nơi những chiếc kẹo nhỏ gắn liền với tuổi thơ, với quầy tạp hóa đầu ngõ hay những lần được bố mẹ mua cho sau giờ tan học.

Tại Việt Nam, Alpenliebe chính thức xuất hiện rộng rãi từ năm 1997 và nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu kẹo phổ biến nhất. Sản phẩm thuộc công ty TNHH Perfetti Van Melle Việt Nam - doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, với thông điệp quen thuộc “Ngọt ngào như vòng tay âu yếm”.

Dù mốc 1997 được xem là thời điểm phổ biến chính thức, nhưng trước đó thương hiệu cũng đã có những bước hợp tác để đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Suốt nhiều năm qua, Alpenliebe gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ, từ những viên kẹo sữa caramel béo ngậy đến kẹo dâu sữa quen thuộc, rồi sau này là những hương vị mới như xoài muối ớt...