Ngạn với Hà Lan phiên bản Mỹ: Hàng triệu người xem và hỏi "sao 2 người này tìm được nhau hay vậy"?

Clip của cặp đôi nhẹ nhàng bao nhiêu thì phần bình luận lại ồn ào, náo nhiệt bấy nhiêu.

Có những câu chuyện tình yêu không cần màn tỏ tình rầm rộ hay lời hứa hẹn hoa mỹ. Chỉ cần nhìn cách hai người đối xử với nhau, cách họ xuất hiện cạnh nhau trong những khoảnh khắc đời thường, cũng đủ khiến người khác cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc lây. Bởi đôi khi, điều khiến người ta tin vào tình yêu không phải là sự hoàn hảo, mà là cảm giác bình yên mà tình yêu ấy mang lại.

Tomi và Stas - cặp đôi đến từ Mỹ với tài khoản Instagram @tomi.timetraveler đang viral toàn cầu theo đúng cách này. Không scandal, không nội dung gây sốc, cũng chẳng phải những màn thể hiện tình cảm quá đà, Tomi và Stas vẫn thu hút hàng chục triệu lượt xem chỉ bằng những thước phim giản dị về cuộc sống hàng ngày.

Đoạn clip này của cặp đôi có 37,3 triệu lượt xem và 2,2 triệu lượt yêu thích trong thời gian ngắn

Cặp đôi như bước ra từ truyện cổ tích

Các video của họ thường xoay quanh những điều rất đỗi bình thường: cùng nhau đi công viên, phối đồ đôi, leo núi, đố chữ, nhảy múa, ca hát hoặc đơn giản là trò chuyện về những điều họ yêu thích. Thế nhưng chính sự dịu dàng trong từng ánh mắt, cử chỉ và cách cả hai tương tác với nhau lại trở thành sức hút đặc biệt.

Nhiều người nhận xét xem video của Tomi và Stas giống như đang xem một bộ phim chữa lành. Mọi thứ đều nhẹ nhàng đến mức khiến người xem có cảm giác nếu chạm vào sẽ làm vỡ mất khung cảnh đẹp đẽ ấy. Không ít cư dân mạng còn đùa rằng cặp đôi này giống như bước ra từ truyện cổ tích hơn là tồn tại ngoài đời thực.

Bởi vậy, Internet đã dành cho họ hàng loạt biệt danh thú vị như "Eco Friendly Humans", "Premium Humans" hay "Premium Couple".

Phía dưới các video, hàng nghìn bình luận hài hước xuất hiện: "Nó quá yên bình đến mức khiến tôi cảm thấy căng thẳng", "Đây là AI! Nhìn vào góc trên bên trái, bạn có thể thấy sự ghen tị của tôi", "Hãy tưởng tượng họ là cha mẹ tôi, cuộc sống của tôi thật mềm mại", "Tôi đã rửa tay trước khi bình luận", "Cặp đôi nói chuyện nhẹ nhàng nhất trên Internet", "Khi họ đi bác sĩ, người được chữa trị là bác sĩ", "Tôi cần prompt để tạo ra clip AI này", "Ngay cả khi họ đang tranh luận thì cũng giống như đang thiền", "Xin lỗi nhưng tôi có thể cho các bạn vào danh sách liên lạc khẩn cấp của tôi không?",...

Tomi (còn được gọi là Tomiko Claire hoặc Tomi Claire) có tên đầy đủ Claire Lentz, năm nay 26 tuổi và hiện hoạt động với vai trò nhà sáng tạo nội dung. Tài khoản Instagram của cô có 1,6 triệu người theo dõi và kênh YouTube 170 nghìn lượt đăng ký.

Trong khi đó, Stas Triple, 23 tuổi, là giáo viên dạy nhảy. Tomi từng chia sẻ rằng cô rất thích việc giảng dạy ở trường nhưng cũng thích làm sáng tạo nội dung nên hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội làm cả 2 công việc này.

Tomi và Stas luôn chọn trang phục matching với nhau mỗi khi ra ngoài

Trên các tài khoản MXH của mình, Tomi và Stas thoải mái chia sẻ nhiều thông tin về chuyện tình cảm cũng như cuộc sống.

Hai người quen nhau lần đầu khi cùng tham gia vở nhạc kịch Shrek The Musical. Khi đó Tomi mới 16 tuổi còn Stas 13 tuổi. Dù đã biết nhau gần 10 năm, họ chỉ chính thức trở thành hẹn hò khoảng 2 năm rưỡi trở lại đây.

Cặp đôi (dấu mũi tên trắng) gặp nhau lần đầu tiên từ 10 năm trước, khi cùng tham gia một vở nhạc kịch

Không chỉ chia sẻ tình yêu dành cho nghệ thuật, cả hai còn có nhiều sở thích tương đồng. Trong các video, Tomi và Stas thường kể về những điều đời thường như thói quen mua đồ cũ để bảo vệ môi trường, niềm yêu thích lịch sử Nhật Bản hay quá trình học nhảy cùng nhau.

Tomi cho biết phần lớn quần áo cô mặc đều được mua từ các cửa hàng đồ cũ hoặc nhận từ bạn bè. Theo cô, điều này vừa giúp tiết kiệm chi phí, vừa thân thiện với môi trường. Hơn nữa, phong cách thời trang mà cô yêu thích thường khó tìm thấy ở các thương hiệu phổ thông.

Về phía Stas, anh đã có hơn 10 năm học nhảy. Tuy nhiên, anh chàng cho rằng bản thân chỉ thực sự tiến bộ trong vài năm gần đây nhờ việc thường xuyên tham gia các buổi social dance và luyện tập đều đặn. Cũng chính Stas là người hướng dẫn Tomi học nhảy.

Hiện tại cặp đôi chưa kết hôn. Tuy nhiên, cả hai đều mong muốn sẽ tiến tới hôn nhân trong tương lai và sở hữu một ngôi nhà có vườn rộng ở California để trồng cây nuôi gà.

Với câu hỏi khiến nhiều người tò mò nhất: "Hai bạn có bao giờ cãi nhau không?", Tomi tiết lộ: "Chúng tôi giống nhau ở nhiều điểm nhưng cũng có những khác biệt. Vì vậy chúng tôi cũng có những lúc hiểu lầm và bất đồng quan điểm. Nhưng cả hai đều rất yêu thương và trân trọng nhau, luôn mong muốn cùng nhau vượt qua mọi vấn đề thay vì đối đầu với nhau".

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Ít ai biết rằng trước khi trở thành hiện tượng mạng xã hội, Tomi từng có khoảng thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp tại Nhật Bản.

Sinh ra tại San Francisco, cô có mẹ là người Mỹ gốc Nhật và bố là người Mỹ. Bố của cô, ông Clifford Lentz, hiện là thành viên Hội đồng Thành phố Brisbane và chủ một công ty nhỏ, từng giữ chức thị trưởng tại thành phố này.

Từ năm 7 tuổi, Tomi đã tham gia diễn xuất, ca hát và nhảy múa tại các nhà hát cộng đồng. Năm 13 tuổi, cô lần đầu đến Nhật Bản cùng mẹ và bắt đầu tìm hiểu sâu hơn về cội nguồn của mình. Đến năm 16 tuổi, Tomi chuyển tới Nhật Bản để học tập và phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

Năm 2017, cô chiến thắng một chương trình tuyển chọn tài năng và ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng Wi-Fi-5. Sau khi nhóm tan rã vào năm 2019, Tomi chuyển hướng sang lĩnh vực người mẫu và diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong bộ phim điện ảnh Little Love Song với vai Lisa Crewson, đồng thời tham gia nhiều chương trình truyền hình và dự án phim tại Nhật Bản.

Hiện tại, Tomi đã trở về San Francisco và tiếp tục công việc sáng tạo nội dung.

Một số hình ảnh khác của cặp đôi

(Ảnh & clip: @tomi.timetraveler)

