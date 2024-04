Ngán ngẩm thái độ của một nữ ca sĩ gen Z: Nổi đình đám Vbiz nhưng hợp tác xong lần nào ai cũng né vội!

Không sai khi nói thái độ quan trọng hơn trình độ. Dù bạn có giỏi đến mấy nếu không có thái độ tốt thì rất khó để thành công. Câu nói này miêu tả rất đúng với trường hợp mà bà hàng xóm sẽ kể dưới đây.

Tạm gọi nữ ca sĩ này là T. T là gương mặt nổi bật sau một cuộc thi âm nhạc. Dù đang ở độ tuổi gen Z nhưng T được nhiều người công nhận về tài năng và sự khác biệt. Bước ra khỏi cuộc thi, T nhanh chóng định vị được thương hiệu cho bản thân, trở thành ca sĩ mà nhiều người ví von "thế hệ nghệ sĩ Việt tương lai".

Nhưng có lẽ sự nghiệp của T cũng chỉ dừng ở mức được ví von thế thôi. Với nguồn tin uy tín được nghe ngóng, bà hàng xóm hiểu được sự nghiệp T không bứt lên được là do thái độ làm việc không giống ai.

Đầu tiên, phải kể đến lần T được hợp tác với một nghệ sĩ quốc tế. Lúc đầu T cũng háo hức nhận lời nhưng khi ekip của nghệ sĩ quốc tế sang Việt Nam làm việc thì nữ ca sĩ "biệt vô âm tín". Sự biến mất của T khiến ekip phía Việt Nam phải lao đao nhờ một nghệ sĩ từng thân thiết với T đến gặp đối tác. Đó chỉ một trong những trường hợp mà T đột ngột lặn mất tăm trước giờ G.

Tưởng chừng đối với những người mang ơn, T sẽ thái độ tốt một chút, nhưng không. Nữ ca sĩ vẫn không xem ai ra gì khi vui vẻ nhận lời hợp tác ban đầu nhưng lại từ chối tham gia phút cuối. Lý do mà T đưa ra là vì "mất mood", bận rộn đột xuất hay gặp vấn đề tâm lý. Cách làm việc thiếu chuyên nghiệp này khiến T mất tình bạn mà còn trở nên trịch thượng, thiếu chuyên nghiệp.

Khó phủ nhận T đi lên nhanh so với những thế hệ nghệ sĩ cùng lứa. Dấu ấn "signature" tạo nên hình ảnh khác biệt, qua đó giúp T dễ được các nhãn hàng để mắt. Nhưng nhiều bên khi liên hệ xong phải quay đầu chạy lẹ bởi con số cát xê mà T đưa ra. Định vị hình ảnh tốt nhưng sẽ càng tốt hơn nếu biết được giá trị bản thân ở đâu so với bên ngoài, nhưng dường như điều này rất khó với T. Chưa kể có vài nhãn hàng sau khi làm việc với T cũng phải than trời vì giống như trải qua "tam tai".

Không những thái độ tùy hứng, T còn thường xuyên vắng mặt, mất kết nối khi làm việc cùng nhãn hàng. Kể cả trợ lý và quản lý cũng bó tay vì không thể đứng ra bảo đảm cho T bất cứ điều gì. Vì thế mà một vài nhãn hàng sau khi làm xong với T thì một đi không trở lại.

Trường hợp lạ nhất phải kể đến gần đây, T bất ngờ bị một doanh nghiệp toàn cầu loại khỏi danh sách những nghệ sĩ hợp tác. Ban đầu T được sắp xếp để làm việc với đại diện của doanh nghiệp này nhưng cuối cùng bị hủy, bởi một phần lo ngại việc khó quản lý, một phần vì dấu ấn quá tệ trong lần hợp tác trước. Dù đã có những quy định được deal rõ ràng, nhưng cô nàng này lại không hề chuyên nghiệp thực hiện theo. Có lẽ, sau những lần làm việc "trời ơi đất hỡi" ngày một nhiều của T thì chắc chắn sẽ chẳng có "hẹn gặp lại", mà sẽ chỉ toàn "xin cảm ơn, nhưng chúng tôi né gấp!".