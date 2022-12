Ngân hàng Trung ương Argentina bác bỏ chuyện in Messi lên tiền giấy

Lionel Messi có thể là nhà vô địch World Cup và là biểu tượng quốc gia Argentina, nhưng khuôn mặt của anh sẽ không xuất hiện trên tiền giấy ở quê hương.

Sau chiến thắng đáng nhớ tại Qatar, đã có những gợi ý rằng Messi sẽ trở nên vĩ đại hơn nữa nếu anh và các đồng đội được in lên tờ tiền Argentina. Một số hình ảnh chế xuất hiện trên mạng xã hội, với hình ảnh Messi được in trên tờ 1.000 peso, tờ tiền mệnh giá cao nhất Argentina. Thậm chí tờ El Financinero của nước này còn quả quyết Ngân hàng Trung ương Argentina thừa nhận khả năng in Messi lên tiền và sẽ phát hành trong thời gian tới.

Ảnh chế Messi và chữ ký của anh trên tờ tiền 1.000 peso

Tờ BOOM chuyên kiểm chứng sự thật đã đem vấn đề này đi hỏi Fernando Alonso, quản lý cấp cao về truyền thông và quan hệ cộng đồng tại Ngân hàng Trung ương Argentina (BCRA). Người phát ngôn của BCRA bác bỏ thông tin: "Không có chút sự thật nào trong chuyện này. Chủ đề không có trong chương trình làm việc của ngân hàng".

Mặc dù khuôn mặt của Messi không được thêm vào tiền giấy, nhưng nhiều bức tranh tường đã mọc lên ở Argentina công nhận thành tựu của siêu sao 35 tuổi và các đồng đội ở Trung Đông. Messi đã hứa sẽ tiếp tục gắn bó với màu áo Argentina.