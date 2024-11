Ngạc nhiên hình ảnh khách Tây đi làm phụ hồ, cấy lúa

Những trải nghiệm này không chỉ giúp du khách tìm hiểu về cuộc sống nông thôn Việt Nam mà còn tạo nên những khoảnh khắc thú vị và đáng nhớ.

"Hoá thân" thành thôn nữ

Nhóm 17 nữ du khách người Mỹ vừa có một buổi trải nghiệm đầy hào hứng tại cánh đồng xã Sơn Hà, huyện Nho Quan, Ninh Bình . Dù lần đầu tham gia công việc đồng áng, song họ rất vui vẻ "hóa thân" thành những thôn nữ thực thụ để cấy lúa, tát nước hay bắt cá bằng nơm - những công việc chân lấm tay bùn khiến cả làng phải ngạc nhiên.

Trước khi bắt đầu, các cô gái được hướng dẫn đeo ủng, đội nón lá và lội xuống đồng, hòa mình vào công việc nông nghiệp truyền thống. Đây là một trải nghiệm đặc biệt, giúp họ hiểu thêm về đời sống, phong tục tập quán cũng như nền văn hóa lúa nước lâu đời của người Việt.

Maya - một du khách người Mỹ - chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Việt Nam và cảm nhận nơi đây thật tuyệt vời. Hôm nay được tham gia vào công việc đồng áng ở Ninh Bình thật sự rất thú vị. Tôi sẽ kể cho bạn bè mình nghe về chuyến đi này khi trở về Mỹ".

Bên cạnh những trải nghiệm đồng áng, du khách quốc tế còn được tìm hiểu về những công cụ đánh bắt cá thô sơ truyền thống của người dân Việt Nam. Mặc dù các cô gái người Mỹ đã lấm lem bùn đất, nhưng tất cả đều rất vui vẻ và hào hứng với trải nghiệm này.

Những phụ hồ bất đắc dĩ

Tại một nhà hàng ở xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, anh Nguyễn Văn Cường (chủ nhà hàng) kể lại một sự việc thú vị. Sáng 5/11 , trong khi gia đình anh đang sửa sang lại khu vực phía sau nhà hàng, một nhóm khách Tây đi tham quan đã bất ngờ xông vào giúp đẩy xe rùa, phụ giúp công việc trộn bê tông đổ nền nhà.

Anh Cường nhớ lại: "Bình thường khách đi tham quan ở đây là chuyện bình thường, nhưng hôm đó những vị khách Tây không ngần ngại xông vào làm việc với chúng tôi. Thậm chí, có 3-4 vị khách cùng xúm vào đẩy xe rùa, làm việc hăng say khiến những người thợ chỉ biết... đứng nhìn".

Chứng kiến cảnh tượng thú vị này, anh Cường đã quay lại video và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người xem không khỏi bất ngờ và cảm động trước sự nhiệt tình của những du khách nước ngoài.

Chị Lê Phương - một người dân ở Ninh Bình - bình luận: "Thật sự bất ngờ khi thấy những vị khách Tây không chỉ tham quan mà còn tham gia vào công việc của người dân địa phương mà không chút ngần ngại. Họ làm việc hăng say chẳng khác gì người bản địa”.

Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch, Ninh Bình ngày càng thu hút nhiều du khách quốc tế đến khám phá, không chỉ các danh lam thắng cảnh như Tràng An , Tam Cốc mà còn cả các hoạt động nông thôn đậm đà bản sắc.

Anh Dũng - một hướng dẫn viên du lịch tại Ninh Bình - cho biết: "Du khách Tây rất thích tham gia vào các hoạt động tại các làng quê yên bình, nơi người dân còn giữ gìn những phong tục truyền thống. Hình ảnh du khách giúp đỡ người dân địa phương đã không còn xa lạ và ngày càng trở nên gần gũi, thân thuộc".

Những trải nghiệm này không chỉ giúp du khách hiểu rõ hơn về nền văn hóa và cuộc sống nông thôn Việt Nam, mà còn tạo ra những kỷ niệm đẹp, gắn kết giữa du khách và người dân địa phương.

Ngày 7/11, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình - cho biết, Ninh Bình tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền, đôn đốc và hướng dẫn các đơn vị quản lý các khu, điểm du lịch thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường. Sở tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch, thực hiện nghiêm túc các quy định về ứng xử văn hóa và văn minh với du khách, góp phần thu hút đông đảo khách du lịch trong nước và quốc tế.

Theo thống kê, hoạt động du lịch tại Ninh Bình trong tháng 10 tiếp tục diễn ra sôi động. Thời tiết tháng 10 tại tỉnh này được đánh giá là dễ chịu và thoáng mát nhất trong năm, tạo điều kiện lý tưởng cho du khách đến tham quan.

Trong tháng 10, tỉnh Ninh Bình đã tổ chức nhiều sự kiện lớn như: Chương trình "The Music of ABBA", một tour lưu diễn của nhóm nhạc Thụy Điển ARRIAL, được tổ chức vào ngày 11/10 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, nhân dịp kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển; Lễ hội Ẩm thực Du lịch Ninh Bình từ ngày 18-29/10 tại Công viên Khủng long Ninh Bình, Quảng trường 3 ; và Lễ hội Khinh khí cầu Tràng An - Cúc Phương.

Những sự kiện này là một phần trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới (2014 - 2024).