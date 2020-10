Next Top Model: Thí sinh 19 tuổi nhan sắc như Hoa hậu suýt bị loại vì... catwalk 2 hàng

Trong tập 47 series casting Vietnam's Next Top Model mùa 9, nhân vật chính là Mai Tường Vy - thí sinh 19 tuổi đến từ Long An. Trong phần thi catwalk với trang phục tự do, Tường Vy đã chọn cho mình trang phục tông trắng khá đơn giản, hơn nữa phần catwalk chưa chuyên nghiệp đã khiến ban Giám khảo không đánh giá cao thí sinh này.

Vietnam's Next Top Model: Phần casting của Tường Vy

Trang phục casting đơn giản và khả năng catwalk còn yếu khiến Tường Vy không được ban giám khảo đánh giá cao

Giám khảo Nam Trung nhận xét: "Em đi ra làm lãng phí tất cả mọi thứ, bộ trang phục làm em nhìn rất thấp. Tinh thần, thần thái, diễn xuất của em không thuyết phục được bất kỳ một ai cả".

Tường Vy cho biết chỉ mới tập catwalk được khoảng gần 1 tháng, có lẽ do không khí tại buổi casting khá căng thẳng nên đã có phần thể hiện chưa tốt, không ghi điểm được với các giám khảo.

Dù đã trao thêm cơ hội thể hiện catwalk lần nữa như bộ ba vẫn không hài lòng, host Võ Hoàng Yến cũng góp ý: "Cách em xử lý bộ đồ nhìn giống như em đi 2 hàng mà giống như là em đi cho xong. Mặc dù khuôn mặt em chị rất là ấn tượng nhưng nhìn em đi chị chán quá, chị không muốn chọn...".

Giám khảo Nam Trung cũng đồng tình: "Tường Vy có xương quai hàm rất đẹp, mắt, mũi, môi, cả cách cười cũng rất đẹp. Với cả là một người luôn luôn đi casting người mẫu để chụp những cái beauty nhiều hơn thì anh đảm bảo em sẽ là 1 khuôn mặt mà tất cả các make up, tất cả những người làm tạp chí sẽ lựa chọn để có bức hình đẹp nhưng đừng để sự chán nản của mình phá hỏng tất cả mọi thứ".

Tuy nhiên, do bộ ba quyền lực đều ấn tượng với ngoại hình của Tường Vy nên đã quyết định trao "vé vớt" vào vòng trong.

Nhan sắc của cô gái 19 tuổi được giám khảo khen ngợi hết lời về ngoại hình

Ảnh: Cắt từ chương trình