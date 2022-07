Next Sports sở hữu trọn vẹn 9 trận giao hữu với các ngôi sao thế giới hot nhất mùa hè 2022

Theo đó, Next Sports sở hữu độc quyền trên tất cả các hạ tầng phát sóng truyền hình, mạng xã hội, các nền tảng miễn phí và trả tiền tại Việt Nam bao gồm: Truyền hình trực tiếp; Phát lại, phát chậm trận đấu; Khai thác toàn bộ video, highlights, dữ liệu trận đấu; Quyền phân phối bản quyền cho các đơn vị truyền thông khác tại Việt Nam.

Tất cả các trận đấu sẽ được Next Sports hợp tác để phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình của VTVcab, VTVCab ON và ON Sports TV. Đối với mạng xã hội, Next Sports sẽ là đơn vị độc quyền livestream trên hệ thống Facebook và Youtube của mình.

Như vậy, ngoài việc sở hữu và đem đến cho khán giả Việt Nam các trận đấu thuộc giải quốc nội như V.League 1, V.League 2… hay các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam, U23 Việt Nam,… Next Sports sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ yêu mến bóng đá quốc tế với những trận đấu đỉnh cao, cũng như theo dõi các ngôi sao hàng đầu thế giới như: Mohamed Salah, Roberto Firmino, Virgil van Dijk, Thiago… của Liverpool hay những tên tuổi lừng danh của đại diện đến từ nước Pháp: Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi…, còn đối với Tottenham họ cũng đang sở hữu những ngôi sao được kỳ vọng cao như Perisic (chuyển tới từ Inter Milan), Richarlison (chuyển tới từ Everton) và Bissouma (chuyến tới từ Brighton – một trong những tiền vệ đánh chặn hay nhất Premier League mùa giải vừa qua).

Với sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte, Tottenham đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ trong mùa giải vừa qua để kết thúc ở vị trí thứ 4, qua đó giành về tấm vé tham dự UEFA Champions League trước mặt của đại kình địch Arsenal. Chính vì vậy, trong mùa giải năm nay, HLV Conte cùng những cầu thủ chất lượng như Harry Kane, Son Heung-min chắc chắn sẽ đặt mục tiêu cao hơn trong mùa giải năm nay tại cả Premier League lẫn đấu trường danh giá UEFA Champions League.

Đây là hoạt động du đấu mùa hè của các CLB, nhằm chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho mùa giải mới sẽ khởi tranh vào tháng 8/2022. Lịch thi đấu cụ thể như sau:

1. Tottenham Hotspur FC – K League All Stars

18:00 • Ngày 13/07/2022

2. Liverpool FC – Crystal Palace FC

19:35 • Ngày 15/07/2022

3. Tottenham Hotspur FC – Sevilla FC

18:00 • Ngày 16/07/2022

4.Paris Saint - Germain FC – Kawasaki Frontale

17:30 • Ngày 20/07/2022

5. Paris Saint - Germain FC – Urawa Red Diamonds

17:00 • Ngày 23/07/2022

6. Paris Saint - Germain FC – Gamba Osaka

17:00 • Ngày 25/07/2022

7. Liverpool FC – FC Red Bull Salzburg

01:00 • Ngày 28/07/2022

8. Tottenham Hotspur FC – AS Roma

01:15 • Ngày 31/07/2022

9. Liverpool FC – RC Strasbourg Alsace

01:30 • Ngày 01/08/2022

