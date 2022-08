New Zealand nối lại việc cấp thị thực cho khách du lịch nước ngoài

Chính phủ New Zealand trong một thông báo chính thức cho biết nước này sẽ mở cửa biên giới quốc tế đối với công dân của tất cả các quốc gia trên thế giới bắt đầu từ ngày 1/8. Cũng từ thời điểm này, tàu khách quốc tế và du thuyền của cá nhân cũng được phép cập cảng New Zealand.

Trong thông báo, Bộ trưởng Du lịch Stuart Nash khẳng định đây là thời điểm quan trọng khi chính phủ New Zealand triển khai bước cuối cùng trong kế hoạch kết nối lại với thế giới.

New Zealand mở cửa biên giới hoàn toàn đối với người nước ngoài từ ngày 1/8/2022. Nguồn: NZ Herald New Zealand hy vọng, mở cửa biên giới quốc tế sẽ khiến ngành du lịch của nước này hồi sinh. New Zealand đang triển khai Quỹ khởi động du lịch trị giá gần 50 triệu NZD để chào đón du khách quốc tế; và chỉ tính riêng khách du lịch bằng đường biển sẽ mang về nguồn thu lớn cho nền kinh tế New Zealand. Nước nà hy vọng ngay sau khi mở cửa biên giới quốc tế, nước này sẽ đón dòng khách du lịch đông đảo đến từ quốc gia láng giềng Australia và từ Mỹ.



Theo Bộ trưởng Nhập cư Michael Wood, quyết định mở cửa từ 1/8 là một cột mốc quan trọng, đồng nghĩa với việc New Zealand sẽ nối lại việc cấp thị thực dành cho khách du lịch và sinh viên quốc tế. Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lĩnh vực giáo dục quốc tế thu về cho New Zealand hàng tỷ NZD mỗi năm và sự trở lại của sinh viên nước ngoài là tin vui cho các cơ sở giáo dục.

Thông báo mở cửa hoàn toàn biên giới quốc tế được đưa ra trong bối cảnh New Zealand đang từng bước kiểm soát được đà lây lan của các biến thể mới gây bệnh Covid-19. Ngày 31/7, nước này chỉ ghi nhận hơn 4.000 ca mắc mới, giảm mạnh so với con số trung bình hơn 7.000 ca mỗi ngày của 7 ngày trước. Cho đến nay, New Zealand đã ghi nhận hơn 1,6 triệu trường hợp mắc Covid-19, chiếm hơn 31% tổng dân số và hơn 1.500 trường hợp tử vong được xác nhận là do Covid-19./.