Nếu Los Angeles có đại lộ danh vọng, thì nay Việt Nam cũng đã có một đại lộ mới

Vừa qua, phố đi bộ Nguyễn Huệ lâu rồi chưa ùn tắc bỗng nhiên ghi nhận một lượng khách kỷ lục. Nhìn kỹ mới biết, thì ra ở đó có sự kiện ra mắt Hall Of Courage - Đại lộ bản lĩnh. Mỗi lần Tiger Beer tổ chức sự kiện ở đâu, y như rằng dân tình ở đó lại xôn xao, rần rần rủ nhau đến trải nghiệm, bởi sự hoành tráng và được đầu tư chỉn chu trong mọi hoạt động được mang đến cho người tiêu dùng, và lần này cũng không là ngoại lệ.



Được "ưu ái" xuất hiện trên phố đi bộ Nguyễn Huệ xuyên suốt từ những ngày cuối cùng của 2023 và kéo dài hẳn 7 ngày đầu năm 2024, Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh thật sự đã thỏa mãn người hâm mộ khi không chỉ gây choáng ngợp với tầm cỡ siêu khủng mà còn "có tâm" khi chứa đựng bên trong hàng trăm, hàng ngàn khoảnh khắc bản lĩnh.

Nếu đại lộ danh vọng Hollywood nằm ở thành phố Los Angeles, có tới 2.600 ngôi sao khắc tên của những nhân vật nổi tiếng, có sức ảnh hưởng đến ngành công nghiệp giải trí thì TP.HCM nay cũng có một "thỏi nam châm" hút khách không kém với +2.600 video của những nhân vật chẳng cần phải nổi tiếng nhưng có một hành trình bản lĩnh vô cùng truyền cảm hứng.

Đúng với tinh thần đầy ý nghĩa rằng những bước tiến dù nhỏ hay lớn, dù ở trong hoàn cảnh nào, ai cũng có thể "tích xanh" bản lĩnh, nhiều nghệ sĩ hàng đầu showbiz không ngại ngần khoe ngay những bản lĩnh đời thường một cách đầy tự hào. Nhiều fan nhanh chóng đùa vui rằng "Cuối cùng thì tên của idol cũng đã được ghi dấu trên đại lộ danh vọng …. ghi dấu vì đã cực kỳ bản lĩnh"

Nằm trong chuỗi các sự kiện chào đón năm mới tại TP.HCM, Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh sẽ diễn ra xuyên suốt từ 16h00 đến 21h30 các ngày từ 29/12/2023 đến 07/01/2024. Đây là một trong những hoạt động nhằm truyền cảm hứng, cổ vũ cho tinh thần bản lĩnh của mọi người đã can trường đi qua một năm đầy biến động. Trong một năm khó khăn như 2023, bản lĩnh không cần phải là những điều to tát, lớn lao hoặc những thành tựu rực rỡ. Bản lĩnh vẫn tồn tại trong những hành động nhỏ, khi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn của chính mình, khi bạn dám thử một điều mà mình chưa từng làm trước đó.

Khi đến với triển lãm, mỗi người tham dự sẽ tạo nên một video bằng hình ảnh ghi lại hành trình dấu ấn của bản thân trong năm 2023 thông qua website https://khaixuanbanlinh.vn/. Với sự hỗ trợ của công nghệ AI, những đoạn video cùng thông điệp truyền cảm hứng tương ứng theo từng câu chuyện của cá nhân sẽ được Tiger Beer vinh danh tại những màn hình LED lớn trong khuôn viên triển lãm để dành tặng cho mỗi khách tham quan.

Riêng vào ngày 30 & 31.12,.2023 từ 18:00 đến 24:00, bên cạnh các hoạt động trong khuôn khổ Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh, người dân thành phố còn được chiêu đãi bữa tiệc âm nhạc đẳng cấp với sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam.

Thông qua lần hợp tác cùng Entera Countdown (chương trình cấp phép theo văn bản số 5401/UBND-VX của UBND TP.HCM), thương hiệu Tiger Beer mong muốn gửi lời chúc năm mới bản lĩnh đến khán giả trong thời khắc chuyển giao sang năm mới, khi pháo hoa mở ra một năm 2024 đầy thành công.

Chỉ sau một ngày ra mắt, nhiều fan đã nhanh chóng đăng tải nội dung check-in tại Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh để lấy về cho mình một "tích xanh bản lĩnh" nhưng lại bắt gặp trúng ngay video "lạ lùng nhưng vô cùng gần gũi" của thần tượng.

Còn chờ gì mà không trở thành một trong số những nhân vật được vinh danh tại "màn bạc" của Hall of Courage - Đại lộ bản lĩnh, rủ bạn bè đến phá đảo thế giới đầy can trường này ngay thôi.



