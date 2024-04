Nếu được cải tạo lại nhà của mình, tôi sẽ không chọn lắp tủ âm tường trong bếp nữa

Chức năng chính của tủ âm tường là che đậy máy hút mùi. Nhưng với kiểu thiết kế này, không gian chứa đồ của chiếc tủ âm tường rất ít, quá lãng phí.

Chính vì nhận ra điểm yếu đó mà ngày nay, nhiều ngôi nhà đang cải tạo và không còn lắp đặt tủ âm tường trong bếp. Điều này chủ yếu là do việc lắp đặt tủ âm tường trong bếp có ba nhược điểm chính.

Tại sao không nên lắp tủ âm tường trong nhà bếp?

1. Chiếm không gian

Tủ âm tường trong bếp chủ yếu được sử dụng để tăng không gian lưu trữ, lưu trữ.

Tuy nhiên, tủ âm tường lại nằm ở vị trí cao hơn nên nhìn chung chỉ có thể đặt một số đồ dùng không thường xuyên sử dụng vào tủ âm tường nếu thực sự để đồ thường dùng sẽ rất bất tiện.

Hơn nữa, tủ âm tường còn chiếm nhiều diện tích, ảnh hưởng đến việc sử dụng thông thường.

Đây là một trong những lý do chính khiến mọi người không lắp đặt tủ âm tường!

2. Chi phí cao

Nhiều gia đình không lắp đặt tủ âm tường, chủ yếu do giá thành tủ âm tường tương đối cao.

Nếu bạn có thể tăng không gian lưu trữ thì việc lắp một chiếc tủ âm tường thực sự đáng giá hơn. Tuy nhiên, nếu không lưu trữ được thì không cần phải tốn hàng chục triệu cho một chiếc tủ âm tường.

3. Bất tiện khi sử dụng

Tủ bếp thường được lắp đặt trên tường. Một khi chúng đã được cố định thì chiều cao không thể thay đổi.

Tủ âm tường ở hầu hết các ngôi nhà đều tương đối cao, chúng ta khó có thể tiếp cận được không gian phía trên tủ tường.

Vì vậy, đối với những người có vóc dáng thấp bé, tủ bếp âm tường hoàn toàn không thiết thực, và việc lấy đồ trong sinh hoạt hàng ngày rất bất tiện.

4. Có rủi ro về an toàn

Không nên lắp đặt tủ âm tường. Còn một lý do quan trọng khác, đó là độ an toàn kém. Điều này chủ yếu là do tủ âm tường được cố định trên tường, nếu để lâu có thể bị cũ và nứt. Nếu tủ âm tường bị rơi ra có thể gây mất an toàn và gây nguy hiểm cho sự an toàn cá nhân của chúng ta.

Nhà bếp không có tủ âm tường nên thiết kế thế nào?

Khi cải tạo nhà, bạn nên thiết kế bếp không có tủ âm tường như thế nào? Dưới đây mình sẽ chia sẻ phương pháp đúng để mọi người cùng thử nhé.

1. Lắp đặt kệ chứa đồ

Khi cải tạo căn bếp, tốt nhất không nên xây tủ âm tường mà có thể thay thế tủ âm tường bằng kệ mở.

Thiết kế của giá đựng đồ có thể tăng không gian chứa đồ trong bếp, rất linh hoạt và đặc biệt thiết thực. Một số gia vị và các vật dụng khác ở nhà về cơ bản có thể được cất giữ bằng kệ, điều này thực sự tiện lợi.

2. Làm quầy bar, bàn ăn đa năng

Nếu muốn tăng không gian lưu trữ trong căn bếp, ngoài làm tủ âm tường bạn còn có thể làm một số quầy bar hoặc bàn ăn đa năng có thể dùng để đựng đồ. Những thiết kế này thực tế mang tính thiết thực hơn so với tủ âm tường và giá thành cũng rẻ hơn.