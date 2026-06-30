'Nếu cán chết sẽ không phải đền bù', lời khai lạnh người của tài xế cán nữ sinh tử vong

Theo HĐXX, hành vi cố ý lái xe chèn lên người nạn nhân thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc với tài xế.

Chiều 30/6, TAND TP Hà Nội tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Đinh Văn Long (SN 1974, quê Phú Thọ). Bị cáo Long bị cáo buộc cố tình lái xe bồn cán nữ sinh lớp 10 tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 13/9/2025 tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội khiến dư luận căm phẫn.

HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm. Bị cáo điều khiển phương tiện gây tai nạn nhưng lo sợ phải đền bù nhiều tiền nên tiếp tục lái xe đè lên người nạn nhân khiến cháu H.A. tử vong.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là lỗi trực tiếp, cố ý điều khiển xe chèn lên người nạn nhân thể hiện sự mất nhân tính, gây bức xúc trong dư luận do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian.

Từ những phân tích, nhận định trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Long mức án 20 năm tù về tội Giết người. Đồng thời, HĐXX buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 182 triệu đồng.

Bị cáo Đinh Văn Long tại toà.

Khai tại toà, Long thừa nhận nội dung trong cáo trạng là đúng. Bị cáo khai có bằng lái xe hạng C và được công ty giao cho chiếc xe bồn nhãn hiệu Howo. Nếu tính cả hàng hóa là bê tông tươi thì xe nặng khoảng 25 tấn.

Bị cáo trình bày, hôm xảy ra tai nạn, bị cáo lái xe bồn đến khu vực hiện trường ở gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên thì thấp thoáng thấy bóng dáng xe máy điện đi qua.

Sau đó, bị cáo nghe có tiếng động "xoảng" nên đạp phanh theo phản xạ, nhưng phải 4 - 5m xe mới dừng hẳn.

Tuy nhiên, Long không xuống xe để kiểm tra hiện trường, mà tiếp tục lái phương tiện đi tiếp. Khi chủ tọa hỏi lý do vì sao không xuống xe để kiểm tra, Long ấp úng không nói.

Chủ tọa công bố lời khai của Đinh Văn Long tại cơ quan điều tra, nội dung nêu rõ, trước khi xảy ra tai nạn, người này lái xe bồn chạy với tốc độ khoảng 40km/h. Khi xe cán trúng nạn nhân, Long "cảm nhận" được xe va chạm gì đó nhưng nhìn gương chiếu hậu không thấy gì bất thường.

Đi thêm một đoạn, tài xế nhìn lại gương thì thấy có chiếc xe máy đang nằm dưới lốp ô tô, không thấy người đi xe máy đâu. Nghĩ nạn nhân có thể còn sống, Long sợ phải bồi thường nên tiếp tục "vào số 3 rồi lái xe di chuyển". Xe bồn chèn qua nữ sinh với vết chèn kéo dài khoảng 10m.

Nghe xong lời khai được công bố, tài xế Long thừa nhận hành vi cố tình cán chết nạn nhân là hành động sai lầm. "Bị cáo thấy hành vi của mình có man rợ không?" chủ tọa truy vấn. Bị cáo cúi đầu và đáp: "Có".

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát, Đinh Văn Long là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Vật liệu xây dựng P.C (trụ sở tại Hà Nội). Ngày 13/9/2025, bị cáo lái xe bồn chở bê tông đi về xã Chuyên Mỹ.

Hơn 9h, Long lái xe bồn lưu thông đến gầm cầu chui Vạn Điểm thuộc thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên thì gặp xe máy điện do cháu H.A. (SN 2010) cầm lái đi cùng chiều phía sau.

Khi H.A vượt lên từ bên phải đến gần đầu xe bồn thì gặp một ô tô tải đi cắt ngang từ bên trái. Do không làm chủ tốc độ, nữ sinh này cùng xe máy điện bị ngã xuống đường ngay trước đầu xe bồn và bị cán.

Giai đoạn điều tra, tài xế Long khai biết nạn nhân bị kẹt dưới bánh xe bồn nhưng cố tình tiếp tục điều khiển xe ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho nạn nhân tử vong, Long chấp nhận đi tù thì sẽ không phải lo đền bù tiền cho nạn nhân.

Vụ tai nạn khiến cháu H.A. bị chấn thương bụng rất nặng, vỡ xương chậu và tử vong trên đường đi cấp cứu.