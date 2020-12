Netizen nổi da gà với màn thể hiện xuất thần của Kim So Yeon ở tập 15 Penthouse: Trao cúp Daesang cho chị đẹp liền đi!

Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) tập 15 vừa lên sóng tối 15/12 tiếp tục khiến khán giả phải "xỉu ngang xỉu dọc" vì loạt drama dồn dập chủ yếu xoay quanh tiểu tam Cheon Seo Jin (Kim So Yeon). Khoảnh khắc Seo Jin bị bố tước đoạt quyền thừa kế vì lộ việc ngoại tình, quỳ lạy xin bố tha tội rồi lựa chọn tiền tài thay vì mạng sống của bố đã khiến khán giả phát tiết. Tuy nhiên đó là phát tiết vì nhân vật, còn riêng với màn thể hiện xuất thần của chị đẹp Kim So Yeon, netizen không biết phải chê điểm nào. Sau khi tập phim lên sóng, vô số bình luận tích cực xuất hiện đầy trên mạng xã hội, nhiều người còn gọi So Yeon là Joker của Hàn, yêu cầu trao ngay cho chị đẹp cúp Daesang.

Khoảnh khắc mất quyền thừa kế

Bò dưới sàn nhà, quỳ lạy mong bố tha tội

Trong lúc giằng co đã vô tình khiến bố bỏ mạng

Không hề cứu mà chỉ quan tâm đến gia sản

Khoảnh khắc chị đẹp nổi điên, đánh đàn với bàn tay rỉ máu sau khi gián tiếp giết bố

Bình luận của Knetz: - Lâu lắm rồi tôi mới nổi da gà vì diễn xuất đấy - Tôi gần như đã phải đứng dậy vỗ tay - Qua màn hình cũng có thể cảm nhận được diễn xuất tốt đến thế nào - Điên cuồng thực sự, đến giờ vẫn thấy tim đập thình thịch đây - Cần phải khắc tên của Kim So Yeon lên cúp Daesang ngay - Tôi hoàn toàn đắm chìm vì Kim So Yeon ở đoạn cuối hôm nay. Mức độ này thì kiểu như Joker của Hàn không phải sao, thực sự diễn đỉnh - Em sẽ sử dụng phiếu bầu trân quý của mình để chân thành bình chọn cho chị - Làm sao mà một người vốn dịu dàng có thể diễn xuất đến thế này? Tôi tự hỏi cô ấy đã học hỏi và rèn luyện đến thế nào, thật sự nhìn Kim Yeon dạo gần đây thấy thần kỳ quá - Nếu Kim So Yeon mà không nhận được Daesang là tui sẽ tức giận lắm!!!

Không chỉ cư dâng mạng xứ Hàn, ngay cả khán giả Việt cũng phải trầm trồ thán phục trước màn thể hiện xuất sắc của Kim So Yeon.

Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu) phát sóng mỗi thứ hai - thứ ba hàng tuần trên SBS.

Nguồn ảnh: SBS