Netizen khịa "Còn bị đuổi học không?", Xoài Non đáp trả cực gắt

Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, Xoài Non là gương mặt có tiếng trong làng hot girl, sở hữu hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên mạng xã hội. Cô nàng cũng được biết đến nhiều về cuộc hôn nhân với Xemesis - chàng thiếu gia được mệnh danh "streamer giàu nhất Việt Nam" và là một trong "Tứ hoàng streamer".

Trên trang cá nhân, Xoài Non thường xuyên chia sẻ về cuộc sống hàng ngày và không ngần ngại đáp trả những phản hồi tiêu cực từ cư dân mạng. Đơn cử như trong một bài viết mới đây, có dân mạng đã bình luận: "Còn bị đuổi học nữa không chị Xoài".

Trước câu hỏi tiêu cực đó, Xoài Non đã lập tức đáp trả cực gắt: "Học hay không là chuyện của chị, sao em nhiều chuyện vậy. Chị không học mà chị có duyên đó em, còn em nói chuyện vậy ra ngoài người ta đánh em là có thiệt đó".

Xoài Non đáp trả cực thẳng thắn khi bị nhắc đến chuyện nghỉ học. (Ảnh: @chanchan.0411)

Được biết, Xoài Non đã quyết định nghỉ học ở ngay cuối năm lớp 10. Hot girl 2k2 từng chia sẻ hồi đi học xảy ra rất nhiều chuyện đến từ các phía như bạn bè, thầy cô... Cô nàng đã cố gắng rất nhiều trong việc học nhưng kết quả nhận lại không như mong đợi. Từ đó, Xoài Non sinh ra cảm giác chán nản, lâu dần không còn hứng thú đi học.

Trong quá khứ, Xoài Non từng nhiều lần nhận phản ứng tiêu cực của cư dân mạng về chuyện nghỉ học cấp 3 của mình

Trong quá khứ, Xoài Non từng gây tranh cãi vì phát ngôn xoay quanh chuyện học tập: "Học *** mà kiếm nhiều tiền còn hơn học giỏi mà không kiếm được tiền. Xã hội bây giờ chỉ cần tiền thôi các bạn hiểu không?".

Hay như một lần, khi một người dùng mạng đặt câu hỏi liệu người mẹ không học thì sau này có dạy cho con được những điều tốt không, Xoài Non cũng thẳng thắn chia sẻ quan điểm: "Mình không biết bạn nghĩ như thế nào chứ bản thân mình nghĩ rằng dạy con những điều tốt hay không là do nhân cách của bố mẹ. Học hành chẳng liên quan gì tới việc dạy con có thành người hay không. Mẹ mình cũng không học xong, do ngày xưa nhà không có điều kiện nhưng vẫn nuôi mình lớn, dạy mình nên người. Vẫn sống đúng không làm gì sai trái như vậy là tốt hay không?

Mọi người hay nghĩ là có học hành thì sau này dạy con mới tốt? Còn Chan (biệt danh của Xoài Non - PV) nghĩ việc đó chỉ là một phần thôi. Phần lớn là do bố mẹ hết, bố mẹ có nhân phẩm tốt ắt đứa con nhìn vào sẽ học và noi theo. Bố mẹ không tốt mà học hành giỏi cách mấy, con nhìn vào cũng học theo cái xấu. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng".

Còn bạn, bạn thấy sao về ý kiến của Xoài Non?