Nên nâng mũi bằng phương pháp nào để đem lại kết quả đẹp, hài hòa, an toàn bền lâu?

Do đặc điểm của chủng tộc người mà đa số người Á Đông chúng ta nhất là ở phụ nữ có chiếc mũi với ống mũi gãy thếp, đầu mũi to bè ngang ngắn hếch và có thể cánh mũi to. Nên rất nhiều chị em tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) nâng mũi để cải thiện hình dáng chiếc mũi chưa được như ý.



Ths.Bs Hùng Thanh- người đồng sáng lập Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ GN, người có kinh nghiệm 15 năm về ngoại khoa PTTM nói chung, đặc biệt về nâng mũi nói riêng sẽ có những chia sẻ giúp chị em sáng tỏ về vấn đề này.

Ths.Bs Hùng Thanh là bác sĩ mắt tay trong tái tạo form mũi đẹp tự nhiên cho rất nhiều chị em

Nên lựa chọn phương pháp nâng mũi nào?

Theo Ths.Bs Hùng Thanh thì hiện nay trên thị trường có rất nhiều những cái tên giới thiệu hay quảng cáo về nâng mũi, nếu các bạn tìm hiểu về nâng mũi không chắt lọc thì rất dễ bị loạn thông tin. Theo tôi về bản chất thì phẫu thuật nâng mũi chỉ có 2 phương pháp chính đó là: nâng mũi thường và nâng mũi cấu trúc.

Theo Ths.Bs Hùng Thanh nâng mũi phương pháp nào phụ thuộc vào đặc điểm mũi của mỗi người

Nên lựa chọn nâng mũi thường hay nâng cao sống mũi đặt sụn nhân tạo khi và chỉ khi mũi các bạn nguyên bản đủ chiều dài, đầu mũi đủ độ nhô và thon gọn, chỉ có phần sống mũi bị gãy thấp. Khi đó nâng mũi thường là phương pháp đơn giản, can thiệp ít mà vẫn mang lại hiệu quả thẩm mỹ. Trong nhóm nâng mũi thường nếu đầu mũi các bạn chỉ hơi ngắn, da mô đầu mũi hơi mỏng thì ngoài đặt sụn nhân tạo nâng sống mũi còn có thể lấy sụn vành tai tự thân để bọc đệm tăng cường cho đầu mũi - người ta gọi đó là nâng mũi thường bọc sụn.

Nên lựa chọn nâng mũi cấu trúc (can thiệp thay đổi lại toàn bộ cấu trúc mũi nhất là đầu mũi) khi mũi các bạn ngoài sống mũi thấp thì có nhiều nhược điểm ở đầu mũi như ngắn hếch, biến dạng hoặc mũi dị tật hay mũi co rút do từng nâng thường trước đó nhiều lần. Khi mũi các bạn có các tình trạng như trên thì chỉ nâng mũi cấu trúc mới xây dựng, chỉnh sửa kéo dài được đầu mũi về trạng thái bình thường. Trong những trường hợp phức tạp có thể phải tính đến lựa chọn nâng mũi cấu trúc sụn sườn- tức là lấy 1 đoạn sụn sườn tự thân để làm vật liệu dựng trụ mũi kéo dài đầu mũi và làm các mảnh ghép đầu mũi.

Như vậy, lựa chọn phương pháp nào cần căn cứ trên đặc điểm sẵn có của chiếc mũi các bạn, những nhược điểm cần khắc phục để lựa chọn phương pháp nâng mũi đơn giản (nâng mũi thường) hay phức tạp (nâng mũi cấu trúc)

Lời khuyên của Ths.Bs Hùng Thanh dành cho các bạn mong muốn đi nâng mũi:

- Cần thăm khám tư vấn nâng mũi với bác sĩ chuyên khoa PTTM có chứng chỉ hành nghề và thực hiện tại các cơ sở y tế được cấp phép, tuân thủ nghiêm ngặt về chế độ chăm sóc sau nâng mũi.

Nâng mũi muốn đẹp phải chọn bác sĩ có chuyên môn giỏi, được cấp phép hành nghề

- Nên cân nhắc để lựa chọn đạt đến kết quả thẩm mỹ chiếc mũi vừa phải hài hòa so với cấu trúc nền sẵn có. Không ham nâng mũi quá cao, quá dài nhất là nâng thường mà ham đẩy đầu mũi cao thì sẽ rất dễ xảy ra biến chứng.

- Luôn thăm khám lại với các bác sĩ thực hiện sau khi nâng mũi để nhận định kết quả và nhất là nếu thấy có dấu hiệu gì bất thường sau nâng mũi.

Quy trình nâng mũi tại Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ GN:

Quy trình nâng mũi tự nhiên được thực hiện nghiêm ngặt tại thẩm mỹ GN

- Ths.Bs Hùng Thanh thăm khám đánh giá tình trạng mũi, giúp bạn lựa chọn phương pháp nâng mũi phù hợp

- Làm hồ sơ, kiểm tra sức khỏe tổng quát, chụp ảnh trước phẫu thuật

- Bác sĩ và ekip tiến hành nâng mũi

- Băng nẹp cố định, chế độ thuốc và chăm sóc hậu phẫu

- Tháo nẹp cắt chỉ sau 7-10 ngày

- Tái khám định kỳ để theo dõi kết quả hồi phục sau nâng mũi

Kết quả sau khi nâng mũi tại Phòng Khám Chuyên Khoa Thẩm Mỹ GN: