Negav lộ diện ở Bộ Tứ Báo Thủ, Trấn Thành khẳng định: "Những điều đã xảy ra thì không thể thay đổi"

Chiều ngày 18/1, Trấn Thành và ekip làm phim Bộ Tứ Báo Thủ đã có buổi ra mắt chính thức tại sự kiện công chiếu ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau những suất chiều đầu tiên, ngay lập tức sự xuất hiện của Negav và một số nhân tố hot trong phim đã trở thành chủ đề gây bão MXH. Trong buổi phỏng vấn giao lưu với báo chí ngay sau suất chiếu, Trấn Thành đã chính thức giải đáp những thắc mắc của khán giả về sự xuất hiện của Negav.

Trấn Thành chia sẻ về sự xuất hiện của Negav ở Bộ Tứ Báo Thủ

Cụ thể khi được hỏi về việc có sợ sự xuất hiện của nam rapper trong phim gây phản ứng trái chiều không, Trấn Thành chia sẻ:

"Không chỉ Negav mới gây phản ứng trái chiều mà mỗi con người ở đây, 7 con người ở đây đều sẽ gây ra phản ứng trái chiều. Bất cứ một diễn viên nào, không ai nhận toàn lời khen, tất cả các diễn viên trên cõi đời này đều như vậy. Thành nghĩ Negav là một trong số những diễn viên của bộ phim và cách Negav xuất hiện đủ đáng yêu và vừa phải để những khán giả thích Negav được thoả mãn, những khán giả khác thì không khó chịu. Đó là cái liều lượng mà Trấn Thành đã cân nhắc. Trong cuộc sống mỗi một thời điểm sẽ có những vấn đề xảy ra khác nhau nhưng tôi nghĩ với những gì đã xảy ra, chúng ta không thể thay đổi, chúng ta chỉ nương vào nó để tiếp tục những gì sắp tới. Trấn Thành cũng đang nương vào những gì đã xảy ra để khiến sự xuất hiện của Negav có điểm nhấn nhưng không bị gây sự bất hợp lý cho phim của mình.

Tôi nghĩ việc bạn xuất hiện như vậy, với vai đó và thời lượng như vậy, cách diễn như vậy là hoàn toàn hợp lý. Tôi nghĩ ít nhiều các bạn đã từng yêu thương Negav sẽ vui khi Negav trở lại màn ảnh. Và biết đâu sẽ mong đợi rằng Negav thay đổi tốt hơn và trở lại ở những vai diễn xịn trong tương lai. Đó là tín hiệu mừng mà chúng ta khuyến khích nhau làm những việc tốt. Tôi nghĩ vậy."

Năm 2024, Negav rất nổi tiếng nhờ tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Có thể nói sau bao năm làm nghề, lần đầu tiên độ phủ sóng của nam rapper lớn đến vậy. Tuy nhiên vì một sự cố vạ miệng ở concert Anh Trai Say Hi, kéo theo đó là những phát ngôn trong quá khứ của anh bị đào lại khiến sự nghiệp đang lên của Negav ảnh hưởng nghiêm trọng. Những lời đồn đoán về sự xuất hiện của Negav của Bộ Tứ Báo Thủ cũng vì thế mà gây nhiều tranh cãi và trước đó, Trấn Thành không phủ nhận cũng không thừa nhận về việc mời nam rapper tham gia dự án phim Tết của mình. Phải mãi tới hôm nay, 18/1, tại buổi công chiếu đầu tiên, sự xuất hiện của Negav mới được xác nhận.

Hiện tại chưa biết Negav sẽ xuất hiện với vai trò thế nào và thời lượng bao nhiêu trên phim. Tuy nhiên theo chia sẻ của Trấn Thành thì có vẻ anh coi như đây là một cơ hội để Negav thay đổi tốt hơn và để những người yêu thích Negav được thỏa mãn. Nam đạo diễn nhấn mạnh việc quá khứ đã xảy ra thì không thể thay đổi và anh hi vọng biết đâu chừng đây là tín hiệu mừng đã "chúng ta khuyến khích nhau làm những việc tốt".

Bộ Tứ Báo Thủ chính thức phát hành từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2025.