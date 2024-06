NCS.Tiến Sĩ 8.5 IELTS Writing và những buổi livestream giải đề IELTS hút chục ngàn view

Nguyễn Hoàng Huy là CEO & Founder The Forum Center - tổ chức giáo dục chuyên đào tạo luyện thi IELTS, SAT, và giảng dạy tiếng Anh ở mọi trình độ. Dù đang là NCS. Tiến sĩ tại đại học công nghệ Nanyang (Singapore) và chuẩn bị nhập học Tiến Sĩ Luật tại Mỹ, Huy vẫn luôn duy trì lịch livestream trên kênh TikTok The Forum vào mỗi ngày thứ 3 - 5 - 7, sau 9h30 tối hàng tuần.



Nguyễn Hoàng Huy - học bá từng nhiều lần giành học bổng NCS.TS tại các trường ĐH hàng top thế giới (Ảnh: NVCC)

Là một học bá đích thực với bảng thành tích khủng từ những năm tháng học phổ thông, hiện đang theo học chương trình NCS.Tiến sĩ Kinh tế tại Singapore và trúng tuyển đồng thời 3 chương trình Tiến Sĩ Luật tại Mỹ (University of Dayton, Mitchell Hamline School of Law, và University of New Hampshire) Nguyễn Hoàng Huy đã trải qua rất nhiều kỳ thi "khó nhằn" như GRE, GMAT, LSAT và IELTS. Đặc biệt với khả năng viết luận chuyên sâu, từng đạt điểm số IELTS Writing 8.5 đầy ấn tượng, Huy đã đúc kết được rất nhiều kỹ thuật làm bài, qua đó tổ chức những buổi livestream chia sẻ kiến thức đầy giá trị, giúp bạn trẻ Việt trên con đường vượt rào cản ngôn ngữ, chinh phục các band điểm mục tiêu.

Chia sẻ lý do bắt đầu kênh TikTok của mình, Huy cho biết: "Từ lâu trong lòng mình đã có nguyện vọng được kết nối với nhiều học sinh trên toàn quốc, những người đam mê IELTS và muốn chinh phục tiếng Anh. Trước đây, mình chưa từng dùng TikTok, và khi chọn platform để live, việc chọn TikTok cũng hoàn toàn ngẫu nhiên. Sau nhiều lần trì hoãn, thì lúc rất gần Tết, mình thật sự rảnh đến mức không có lý do nào để đình trệ được nữa, thế là lên set live thử xem thế nào. Kết quả khiến mình hoàn toàn bất ngờ. Từ 600-700 người xem lúc đầu, hiện nay mỗi buổi live của mình có đến hàng chục ngàn lượt xem. Có những live có hơn 1500 người xem cùng lúc, và tổng 50 ngàn view trong 2,5 tiếng mình live, các bạn tương tác và ủng hộ nhiệt tình, là động lực rất lớn đối với mình".

Những phiên live giải đề của Huy thu hút đến 50 ngàn view trong 2,5 tiếng (Ảnh: NVCC)

Mỗi buổi livestream của Huy không chỉ là những giờ học khô khan mà có sự giao lưu, tương tác sôi nổi. Người xem có thể gửi câu hỏi trực tiếp và nhận được câu trả lời ngay lập tức. Các câu hỏi từ cơ bản đến phức tạp đều được Huy giải đáp tỉ mỉ, giúp người học nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng và nhanh chóng. Hơn hết, bầu không khí gần gũi và thân thiện trong các buổi live cũng giúp người xem cảm thấy như mình đang ngồi trong một lớp học thật sự, dù chỉ tương tác qua màn hình.

Đặc biệt, điểm nhấn làm nên thương hiệu của kênh TikTok The Forum chính là khả năng giải đề trực tiếp, hoàn thành bài viết IELTS chỉ trong vòng 10 phút. Đây là một thử thách đối với Huy nhưng lại là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho người học. Việc chứng kiến giáo viên trực tiếp viết bài, giải đề và chia sẻ những mẹo làm bài ngay trên sóng livestream đã giúp nhiều bạn trẻ cảm thấy tự tin và hứng thú hơn trong quá trình xem live và thực hành.

Huy cho biết: "Với những live đầu tiên, mình chọn ngẫu nhiên bài học sinh yêu cầu, sau đó hoàn thiện bài ngay lập tức cho các bạn. Việc mình viết khi live không phải để thể hiện khả năng, bởi vì viết là việc không thể tránh khỏi sai sót và rất dễ có lỗi do mình bị áp lực, nên không ai muốn đi thể hiện kiểu viết live như vậy. Nhưng mình nghĩ bản thân cũng đã từng thức trắng một đêm, viết lại hoàn toàn một bài nghiên cứu khoa học 8000 chữ, mà cũng viết tốt được, thì thôi cứ làm đại, check cùng các bạn, có sai gì thì cùng nhau sửa. Sau này, mình cũng làm thêm live Reading và Speaking, mình hướng dẫn, các bạn vào hỏi bình luận, cứ thế tuần nào mình cũng live, đôi khi vượt luôn cả 3 buổi dự kiến".

Bằng cách tiếp cận nội dung sáng tạo, các buổi live của Huy luôn thu hút đông đảo tương tác, bình luận (Ảnh: NVCC)

Cũng theo Huy chia sẻ, việc giải đề khi live để các bạn thấy được kỹ thuật khi đi thi, và cách thực tế khi viết bài. Từ kinh nghiệm của bản thân, Huy cho rằng đã đi thi thì ai cũng ứng biến, đua với thời gian để viết, chạy làm sao cho kịp thời gian, nên cần có phương pháp tư duy logic, chiến lược làm bài phù hợp.



Kết thúc mỗi buổi livestream, ngoài up lại clip trọn vẹn, Huy còn gửi tài liệu đã soạn kỹ lại cho các bạn trong nhóm học tập Zalo. Tính tới nay, chỉ riêng group để nhận tài liệu trên Zalo đã có 5 group với gần 4000 người, mọi người cùng trao đổi tài liệu bài vở. Thỉnh thoảng, Huy lại giúp chấm bài, sửa bài cho các bạn. Điều này giúp người học có thể đánh giá trình độ của bản thân và có hướng ôn luyện phù hợp, cải thiện kỹ năng một cách rõ rệt.

Không khí học tập sôi nổi ở mỗi buổi live hay trong các group chia sẻ tài liệu là mục tiêu Huy hướng đến (Ảnh: NVCC)

"Mình có thể viết bài IELTS xong trong 10 phút, nhưng cũng có live mình làm không tốt vì thiếu ngủ hoặc nhiều công việc quá, nhưng mình vẫn chọn minh bạch. Mình không hoàn hảo và sẽ không bao giờ như vậy. Mình cứ viết rồi viết cho các bạn, sai thì cùng sửa. Thế là mình gặp được nhiều bạn ở khắp mọi miền đất nước, các bạn báo lại là dùng phương pháp của mình đi thi được điểm cao, các bạn lên band là mình vui cực kì", Huy hào hứng chia sẻ.

NCS.TS Nguyễn Hoàng Huy cùng các học sinh của mình tại The Forum Center (Ảnh: NVCC)

Những buổi livestream của Huy ngoài mang lại giá trị học thuật, còn góp phần khơi dậy sự tự tin và lòng hứng khởi ở người học, giúp họ kiên trì hơn trên con đường chinh phục các band điểm mong muốn. Qua những phiên live của mình, Huy cũng chứng minh rằng, việc học IELTS không phải là một quá trình nhàm chán, mà ngược lại, nó có thể trở nên thú vị và hấp dẫn hơn rất nhiều. Thông qua các hoạt động học tập sôi nổi và gắn kết, Huy mong ước có thể phát triển hơn cộng đồng của mình, nơi mà mỗi người đều có thể tìm thấy sự hỗ trợ, động viên và hướng dẫn để đạt được mục tiêu của bản thân.

Sắp tới, Huy vẫn sẽ tập trung cho công việc điều hành tại The Forum Center, học song song 2 chương trình Tiến sĩ và tiếp tục duy trì các buổi live để giúp ích cho các bạn học sinh dù là đang ở đâu, đang học gì, hay đang làm gì. Huy cũng đặt mục tiêu sẽ cải thiện điểm IELTS Writing của mình từ 8.5 lên 9.0 để có thể đem được nhiều kiến thức chất lượng hơn đến các học sinh của mình.

Các bạn quan tâm, tìm hiểu thêm tại:

Kênh TikTok The Forum Center: @theforumcenter

Facebook cá nhân: fb.com/nguyen.huy.bku