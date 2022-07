Nắng nóng kéo dài ở Pháp, nhiệt độ lên tới 40 độ C

Cơ quan Khí tượng quốc gia Pháp (Meteo France) ngày 12/7 đã nâng cấp độ báo động đối với 7 tỉnh ở miền Tây Nam nước Pháp, quanh vùng Aquitaine, lên cấp “Da cam”, tức cấp cảnh báo cao thứ 3 trong bậc thang cảnh báo 4 cấp của Pháp. Tại các tỉnh này, nhiệt độ cao nhất dao động từ 36 đến 38 độ C, cá biệt tại một số điểm có thể lên tới 40 độ C. Trên thực tế, trong vài ngày qua, nhiệt độ đã có thời điểm lên tới 42-43 độ C tại một số địa phương Tây Nam giáp với Đại Tây Dương.

Những người phụ nữ dùng ô che nắng khi đi dạo gần Khải Hoàn Môn trong một ngày hè đầy nắng ở Paris, Pháp (Ảnh: Reuters).

Ngoài 7 tỉnh đặt trong cấp độ “Da cam”, 24 tỉnh khác của Pháp trải dọc Đại Tây Dương cũng đang được đặt dưới cảnh báo “màu Vàng”, với nhiệt độ dao động từ 32-35 độ C. Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, do hậu quả của biến đổi khí hậu, nền nhiệt cao đang trở thành hiện tượng phổ biến tại Pháp và trong những năm tới nước Pháp sẽ thường xuyên trải qua các mùa Hè với mức nhiệt độ trung bình khoảng 35 độ C.

Tình trạng nắng nóng kéo dài đang buộc các cơ quan y tế Pháp phải kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Từ hôm nay, 13/7, Bộ Y tế Pháp sẽ tái lập đường dây nóng nhằm tư vấn và tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp từ các công dân. Phát biểu sáng ngày 13/7, Bộ trưởng Y tế Pháp Francois Braun tiếp tục kêu gọi người dân Pháp cẩn trọng.

“Tôi muốn nhắc lại các thông điệp trước đây, đó là cần phải phòng ngừa và có cách ứng phó hợp lý với nắng nóng như hạn chế chơi thể thao, uống nước thường xuyên. Chúng tôi cũng cho tái lập đường dây nóng từ 14h ngày hôm nay để tất cả những công dân có những thắc mắc, lo lắng đều sẽ được cung cấp những thông tin cần thiết và các lời khuyên về việc cần phải làm gì để ứng phó với nắng nóng”.

Ngoài vấn đề y tế, nắng nóng kéo dài cũng đang khiến nguy cơ cháy rừng tại Pháp tăng cao. Hiện tại, hai vụ cháy rừng vẫn đang diễn ra tại vùng Gironde do nắng nóng, thiêu huỷ gần 1.000 hecta rừng. Một số tỉnh tại Pháp đã ra lệnh cấm các hoạt động có nguy cơ gây cháy rừng cao như đốt lửa trại ngoài trời hay bắn pháo hoa. Theo Cơ quan Khí tượng Pháp, đợt nắng nóng thứ hai sẽ kéo dài ít nhất 1 tuần nữa trên toàn nước Pháp./.