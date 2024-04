Nàng "Dae Jang Geum" chia sẻ trải nghiệm nuôi dạy con tuổi dậy thì

Điều đáng ngạc nhiên là nữ diễn viên xinh đẹp quyết định xa lánh showbiz và bí mật kết hôn từ rất sớm.

Chồng cô là Jung Ho Young - một thương gia Mỹ gốc Hàn Quốc. Sau khi kết hôn, Young Ae sinh đôi một trai một gái.

Từ khi sinh con, cô dành toàn thời gian để chăm sóc gia đình, làm các công việc xã hội. Tuy nhiên, cuộc sống thầm lặng của cô luôn là đề tài hấp dẫn đối với truyền thông và công chúng.

Có lần, khi xuất hiện trên chương trình My Little Old Boy của đài SBS, Young Ae đã kể về trải nghiệm làm mẹ. Nhắc đến việc nuôi dạy những đứa con đang ở tuổi dậy thì, Young Ae nói: "Tụi trẻ dẫu có làm gì cũng rất đáng yêu".

Khi được hỏi về thói quen ăn uống của con khi cả gia đình chuyển đến Seoul, Young Ae chia sẻ rằng con gái cô thích thưởng thức món Tanghulu bất chấp hậu quả (loại kẹo hình hồ lô được xiên vào que, bán dọc đường phố Seoul, món quà vặt trẻ em rất yêu thích). Chia sẻ của người mẹ hai con khiến khán giả trường quay cười nghiêng ngả.

Young Ae thừa nhận, khi ở nhà, cô cũng là một bà mẹ hay cằn nhằn, giống như bao bà mẹ khác. Cô cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sức khỏe cho gia đình trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là bữa ăn lành mạnh của các con.

Con gái của Young Ae, một tài năng mới chớm nở, là tâm điểm của cuộc trò chuyện. Nữ diễn viên rạng rỡ tự hào khi mô tả sở thích chụp ảnh selfie của con gái cũng như ước mơ được nối bước mẹ trở thành người nổi tiếng.

Sở thích ca hát của cô con gái, đặc biệt là thể loại opera, được gia đình khuyến khích. Cụ thể, Young Ae đã đăng ký cho con gái vào một trường trung học cơ sở nghệ thuật.

Ngoài khả năng ca hát, Young Ae cho biết, con gái cô rất nhạy bén về thời trang. Hàng ngày, con gái thường tư vấn mẹ cách phối đồ trước khi ra ngoài.

Young Ae tiết lộ rằng, con gái thậm chí còn ảnh hưởng lớn đến trang phục và vẻ ngoài của cô khi tham gia một vở kịch ở trường học. Cô bé khiến mẹ áp lực đến nỗi phải đến tiệm làm tóc chuyên nghiệp để có được vẻ ngoài giống... người nổi tiếng.

Giải thích về quyết định rời xa showbiz quá sớm, Young Ae nói: "Ở độ tuổi 20 - 30, tôi đã chăm chỉ diễn xuất và đảm nhận mọi loại vai đa dạng. Tôi nghĩ không có kiểu vai diễn nào mà tôi chưa từng thử.

Vì vậy, khi bước vào tuổi 30, tôi nghĩ mình đâu còn gì để mong chờ hơn nữa, nên tôi đã quyết định chăm sóc gia đình và làm việc chăm chỉ với tư cách là một người mẹ, một người vợ".

Lee Young Ae kết hôn với chồng Jung Ho Young vào năm 2009. Hai vợ chồng chào đón cặp song sinh Seung Bin và Seung Kwon vào năm 2011.

Khi được hỏi liệu các con có biết đến địa vị và danh tiếng của mẹ hay không, Young Ae nói: "Tôi không nghĩ bọn trẻ hiểu rõ về công việc của mình. Con trai tôi ít quan tâm đến làng giải trí, con gái tôi thì hỏi tại sao tôi đi sự kiện về mà không có chữ ký của Park So Dam (nữ diễn viên mà con bé ngưỡng mộ)".

Hiện tại, ở tuổi 53, Lee Young Ae được khen ngợi biết giữ gìn nhan sắc, duy trì sự trẻ trung. Khi được hỏi bí quyết, cô nói: "Tôi không có mẹo gì đặc biệt. Tôi nghĩ vẻ ngoài của mình cứ thay đổi theo năm tháng cũng tốt mà. Tôi cho rằng không gian trong lành rất tốt cho da vì thế tôi cố gắng giữ gìn không gian sống của mình thật tốt".

Theo newsdirectory3.com