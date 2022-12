Nâng cấp lối sống khỏe cùng hành trình "Zero to Hero" của Heineken 0.0

Là người bạn đồng hành cùng người trẻ trên chặng đường sống khỏe, Heineken® 0.0 bắt tay cùng California Fitness & Yoga thực hiện Zero to Hero - sự kiện thể thao với nhiều hoạt động thú vị. Zero to Hero là cơ hội để dân văn phòng nâng cấp bản thân bằng cách tập luyện thể thao và duy trì những thói quen tốt cho sức khỏe.



Với tinh thần 0 gì 0 thể, Heineken® 0.0 truyền cảm hứng cho tất cả mọi người sẵn sàng bứt phá giới hạn và trở thành một Hero tràn đầy sức sống. Với thử thách độc đáo lần đầu tiên được ra mắt, người chơi sẽ được chia đội ít nhất 3 người, tập luyện tại trại huấn luyện với những bài tập cường độ cao giúp tạo dựng sức khỏe và tăng cường độ bền. Đặc biệt hơn cả, toàn bộ lợi nhuận từ sự kiện sẽ được ủng hộ cho quỹ Heartbeat Vietnam, chăm sóc trước và sau phẫu thuật cho các trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh.

Với nhiều hoạt động độc đáo cùng những phần thưởng hấp dẫn, Zero to Hero đã nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng yêu thể thao. Không chỉ vậy, sự kiện còn nhận được sự ủng hộ từ ngọc nữ làng mẫu Chúng Huyền Thanh, Ngọc Mint và đông đảo giới văn phòng.

Bài toán cân bằng cuộc sống của dân văn phòng trở nên thú vị hơn, từ những người luôn chạy deadline nay đã trở thành những Hero bứt phá giới hạn bản thân. Nhân viên của nhiều công ty như FPT, Điện Quang, NATO Group, Starmedia, ... đến với chương trình Zero to Hero và đã có những thay đổi đầy tích cực khi nỗ lực tập luyện thể chất, thực hành lối sống lành mạnh hơn.

Chia sẻ về hành trình Zero to Hero anh IT Minh Tuấn chia sẻ đây là quyết định hoàn toàn đúng đắn."Mình thấy bản thân có những trải nghiệm mới mà trước giờ chưa từng làm, mình hay ở lại công ty để code liên tục, giờ thì vừa được học thêm nhiều bài tập bổ ích cho ‘cột sống' mà còn được cùng chiến hữu ăn mừng, thưởng thức hương vị đằm mượt, sảng khoái của Heineken® 0.0 sau giờ tập".

Có thể thấy, Heineken® 0.0 là thức uống phù hợp với bạn mọi lúc mọi nơi, giúp bạn thỏa thích ăn mừng sau giờ tập mà chẳng cần lo ngại về vấn đề calo. TikToker nổi tiếng trong mảng rèn luyện sức khỏe Trí Phan - một trong những mảnh ghép đặc biệt trong hành trình Zero to Hero khẳng định đây là một hoạt động ý nghĩa và thiết thực. Thú vị hơn nữa, với Heineken® 0.0 chỉ chứa 69 calo trong mỗi lon giúp bạn có thể thoải mái ăn mừng sau giờ tập.

Có thể thấy, cuộc thi Zero to Hero nói riêng và Heineken® 0.0 nói chung đã trở thành người bạn kề vai sát cánh cùng dân văn phòng trong suốt hành trình sống thêm khỏe, nâng cao lối sống lành mạnh. Heineken® 0.0 là loại thức uống cân bằng sảng khoái với vị đại mạch dịu nhẹ giúp bạn thoải mái ăn mừng sau giờ tập và thêm gắn kết bạn bè.