Nâng bước tài năng trẻ với Solve for Tomorrow 2023, Samsung khẳng định cam kết nâng tầm STEM Việt

Khơi dậy sáng tạo với 4 chủ đề trọng yếu

Là thế hệ dám “nghĩ khác và mơ lớn”, gen Z không chỉ ý thức mạnh mẽ về bản lĩnh làm chủ cuộc sống và tạo giá trị của riêng mình, mà còn khát khao được cống hiến cho xã hội, đóng góp cho cộng đồng thông qua những giải pháp hữu ích và thực tế. Tiếp sức cho đam mê đó của người trẻ, Solve for Tomorrow năm nay mang đến cơ hội để các mầm non công nghệ được thỏa sức kiến tạo các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề xã hội nổi bật trên 4 lĩnh vực trọng yếu: Y tế sức khỏe, giáo dục, giao thông và môi trường. Với các chủ đề hấp dẫn này, Samsung kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi nguồn cho một mùa thi bội thu ý tưởng, từ đó góp phần giải quyết các vấn đề cấp thiết trong cộng đồng và hướng đến xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn trong tương lai.

Trải qua 4 mùa thi tranh tài thành công trước đó, Solve for Tomorrow đã tạo nên một thư viện ý tưởng đồ sộ với không ít những dự án hữu ích hướng đến cộng đồng. Chỉ riêng trong mùa thi 2022, rất nhiều ý tưởng vì cộng đồng đã để “lên ngôi” tại Solve for Tomorrow như: “Hệ thống cảnh báo điểm mù tích hợp đa năng hỗ trợ an toàn cho tài xế” (Đội Smart Traffic, mùa thi 2022), “Thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh cho người cao tuổi” (Đội SG Technoholics), “Ứng dụng IoT nghiên cứu thiết kế, chế tạo giường bệnh công nghệ cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và người già tại nhà” (đội Future), hay “Hệ thống quản lý thư viện thông minh” (đội Blue Dreams).

Dự án "Thiết bị hỗ trợ di chuyển thông minh cho người cao tuổi của đội" của đội SG Technoholics - Solve for Tomorrow 2022

Dự án "Ứng dụng IoT nghiên cứu thiết kế, chế tạo giường bệnh công nghệ cho bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm và người già tại nhà" của đội Future - Solve for Tomorrow 2022

Chia sẻ về ý tưởng của đội mình, bạn Nguyễn Vân Thơ (đội Blue Dreams) chia sẻ: “Với mục đích giúp hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh trong quá trình mượn/trả sách và tạo điều kiện cho các học sinh có thể được tiếp cận với nguồn tư liệu sách vở cũng như hỗ trợ tiếp cận đến các thông tin về việc mượn trả dễ dàng hơn. Tụi em quyết tâm đem đến Solve for Tomorrow giải pháp “Hệ thống quản lý thư viện thông minh”.

Trong khi đó, với SG Technoholics, làm thế nào để hỗ trợ những người cao tuổi là trăn trở chung của cả đội. “Tầng lớp lớn tuổi hiện nay chính là người đã từng chung tay nâng đỡ thế hệ như tụi em nên vì thế tụi em quyết định đi đến tìm kiếm những ý tưởng sáng chế sản phẩm hỗ trợ cho người lớn tuổi ... Với sản phẩm hỗ trợ này thì con cái của họ sẽ yên tâm làm việc và cống hiến nhiều hơn để phát triển đất nước”, bạn Nguyễn Thông Nguyên (đội SG Technoholics) cho biết.

Solve for Tomorrow - Sân chơi của những đam mê sáng tạo vì cộng đồng

Trao quyền cho giới trẻ tự tin sáng tạo, làm chủ tương lai, đồng thời cũng khẳng định cam kết thúc đẩy và hỗ trợ giáo dục STEM tại Việt Nam từ nhà công nghệ hàng đầu Samsung, Solve for Tomorrow ngay từ mùa đầu tiên đã được định vị không chỉ là một cuộc thi công nghệ đơn thuần, mà là một sân chơi STEM đúng nghĩa. Ở đó, bạn trẻ vừa bước vào một hành trình thực hiện một dự án bài bản để biến những ý tưởng từ trên giấy thành giải pháp thực tế, vừa liên tục được trang bị, củng cố kiến thức, kỹ năng với những chương trình đào tạo STEM xuyên suốt theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Cụ thể, các bạn trẻ sẽ có cơ hội lĩnh hội kho kiến thức STEM mới nhất và những kỹ năng mềm cần thiết trong quá trình triển khai dự án, cũng như làm nền tảng cho các ý tưởng trong tương lai thông qua các buổi đào tạo trực tuyến với giảng viên đứng lớp là những chuyên gia giàu kinh nghiệm. Bên cạnh đó, Solve for Tomorrow cũng có những chương trình đào tạo riêng dành cho giáo viên, hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cập nhật và nâng cao chuyên môn, từ đó định hướng và giảng dạy tốt hơn cho học sinh trong tương lai.

Trao quyền cho giới trẻ tự tin sáng tạo, làm chủ tương lai

Không chỉ cung cấp kỹ năng hoàn chỉnh để thế hệ trẻ thỏa sức đam mê sáng tạo và ứng dụng công nghệ STEM để giải quyết các vấn đề xã hội hiện hữu, Solve for Tomorrow 2023 còn khích lệ tinh thần của các thí sinh với giải thưởng cực lớn lên đến 8 tỷ đồng. Bên cạnh các giải thưởng dành cho đội thi, năm nay, 2 trường có đội thi đạt giải Nhất mỗi bảng thi cũng sẽ được Samsung tài trợ xây dựng 1 phòng Lab STEM trị giá đến 1 tỷ đồng, trang bị đầy đủ các công nghệ cần thiết cho giáo dục STEM trong trường học.

Solve for Tomorrow là nơi Samsung mong muốn được đồng hành cùng thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo để đóng góp cho cộng đồng

Gửi gắm nhiều mục tiêu thúc đẩy giáo dục và giải quyết các vấn đề xã hội trong Solve for Tomorrow, sân chơi thường niên này cũng là nơi Samsung mong muốn được đồng hành cùng thế hệ trẻ thỏa sức sáng tạo, đóng góp ý tưởng, qua đó minh chứng cho những cam kết trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn “Cùng nhau vì ngày mai” của thương hiệu.