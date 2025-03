Nữ diễn viên Rachel Zegler đã có mặt tại khách sạn The Whitby (New York) hôm thứ Năm để tham dự buổi chiếu đặc biệt của bộ phim Bạch Tuyết - Snow White 2025. Trước đó, buổi công chiếu tại Los Angeles diễn ra khá trầm lắng với sự xuất hiện lạnh nhạt của cô và bạn diễn Gal Gadot. Tại New York, Zegler xuất hiện một mình để quảng bá cho bộ phim.

Thay vì thảm đỏ lộng lẫy hay trang trí công phu theo chủ đề Bạch Tuyết, Zegler và các khách mời chỉ chụp ảnh trước phông nền hoa hồng đỏ tại sảnh khách sạn. Không khí giản dị của sự kiện này cũng được phản ánh qua trang phục của Zegler.

Thay vì váy dạ hội lộng lẫy, nữ diễn viên diện áo sequin, quần ống loe và giày cao gót. Bộ trang phục càng khiến nữ diễn viên để lộ vóc dáng mảnh mai trước ống kính. Trước buổi chiếu, cô cũng dành thời gian chào đón những người hâm mộ nhí trong trang phục Bạch Tuyết.

Vóc dáng mảnh mai, lộ cả... xương sườn của nàng Bạch Tuyết 2025

Bộ phim Bạch Tuyết phiên bản live-action, với kinh phí sản xuất "khủng" nhưng đang đối mặt với nhiều tranh cãi về mặt nội dung cũng như tạo hình nhân vật. Bên cạnh đó còn có tin đồn về mối quan hệ bất hòa giữa Zegler và Gal Gadot - diễn viên thủ vai Hoàng hậu. Bản thân Zegler cũng vấp phải phản ứng dữ dội từ công chúng sau khi lên án cựu Tổng thống Donald Trump và những người ủng hộ ông sau cuộc bầu cử năm 2024. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn năm 2022, cô cũng từng chỉ trích phiên bản hoạt hình kinh điển năm 1937 là "phân biệt giới tính" và "kỳ quặc".