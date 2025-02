Theo Báo Lao Động, ngày 19/2, Viện Kiểm sát nhân dân Quận 1 (TP.HCM) vừa ban hành cáo trạng truy tố người mẫu Nhikolai Đinh về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy". Với khối lượng Methamphetamine từ 0,1 gam đến dưới 5 gam, Nhikolai Đinh và 9 bị can khác đối diện mức án từ 1 đến 5 năm tù.

Cùng vụ án, 3 mẹ con bị can gồm Trịnh Thị Hòa (56 tuổi) cùng hai con trai là Trịnh Bá Hào (36 tuổi) và Trịnh Bá Hóa (34 tuổi) bị truy tố về tội "mua bán trái phép chất ma túy", với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Nhikolai Đinh đối diện mức án 1-5 năm tù vì tội "tàng trữ trái phép chất ma tuý"

Trước đó, ngày 25/6, Công an quận 1, TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Trịnh Thị Hòa (sinh năm 1969) và 2 con trai là Trịnh Bá Hào (sinh năm 1989), Trịnh Bá Hóa (sinh năm 1991) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trong số những người bị khởi tố có diễn viên - người mẫu Nhikolai Đinh.

Theo Báo Công an Nhân dân, sau một thời gian theo dõi, vào tối ngày 13/6, Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an quận 1 đã bắt gọn nhóm 10 con nghiện ma túy. Các đối tượng khi bị bắt đang cất giữ trong người từ 1-2 gói ma túy. Qua kiểm tra nhanh cho thấy tất cả đều dương tính với ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận quen biết Trịnh Thị Hòa cùng 2 con trai là Trịnh Bá Hào và Trịnh Bá Hóa bán ma túy tại căn nhà trong hẻm 263 Nguyễn Trãi nên thường xuyên lui tới để mua.

Tại cơ quan điều tra, bị can Trịnh Thị Hòa khai thông qua bạn bè trên mạng xã hội, Hòa mua ma túy của một người không rõ lai lịch, sau đó về chia nhỏ bán lại. Đến tháng 6/2024, 2 con của Hòa phụ bán với bị can để nhận tiền công, kiếm lời.

Còn Nhikolai Đinh khai vào ngày 13/6/2024, anh mua ma túy đá từ Trịnh Bá Hoá với giá 250.000 đồng để sử dụng cá nhân, nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

Nhikolai Đinh bị bắt vào tháng 6/2024 khi đang mua ma tuý về sử dụng

Nhikolai Đinh sinh năm 1995, trong người mang hai dòng máu Việt - Nga. Sở hữu chiều cao 1m92, Nhikolai Đinh lựa chọn con đường trở thành người mẫu. Năm 2013, Nhikolai Đinh tham gia cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2013. Dù không đạt giải cao nhưng nam người mẫu tạo được sự chú ý nhất định.

Năm 2018, Nhikolai đã thêm một lần xuất hiện tại cuộc thi The Face Vietnam. Tại đây anh đã lọt vào top 35, giúp nhiều người biết đến hơn trên thị trường người mẫu tại Việt Nam. Nhikolai Đinh từng dự thi Mr United Nations - Nam vương liên lục địa tại Ấn Độ vào tháng 2/2022. Sau đó, Nhikolai Đinh giành giải "Nam vương Môi trường Việt Nam". Ngoài ra, nam người mẫu còn từng là thành viên trong ban giám khảo của Hoa hậu Môi trường Việt Nam và cuộc thi Miss Eco Teen Việt Nam…