Nam thần đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam: Sống viên mãn bên vợ kém 11 tuổi và 3 con ở thôn quê

Chàng công an đẹp trai nhất màn ảnh

Dù chỉ mới lên sóng được vài tập nhưng bộ phim Độc đạo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim thuộc sê-ri Cảnh sát hình, hứa hẹn sẽ là một "bom tấn" trên sóng giờ vàng VTV trong thời gian tới bởi quy tụ dàn diễn viên hùng hậu gồm toàn tên tuổi thực lực của màn ảnh phía Bắc và nội dung phá án ly kỳ, hấp dẫn.

Trong Độc đạo, ngoài với những nam thần VTV như Doãn Quốc Đam, Hà Việt Dũng..., Bảo Anh cũng là gương mặt được nhiều khán giả yêu mến. Anh đảm nhận vai trưởng công an huyện Phùng.

Vai diễn trưởng công an huyện của Bảo Anh trong phim "Độc đạo"

Bảo Anh không phải là cái tên xa lạ với những khán giả yêu phim truyền hình Việt. Suốt gần hai mươi năm làm nghề, anh đã quen mặt qua hình tượng công an trên màn ảnh trong nhiều bộ phim như Biệt dược đen, Người phán xử, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương… và gần đây nhất là Độc đạo.

Trước khi bén duyên với diễn xuất, Bảo Anh từng là một sinh viên ngành kinh tế và đã có vài tấm bằng đại học. Trong một lần tình cờ, anh theo học diễn xuất tại Trung tâm VFC - Đài Truyền hình Việt Nam.

Nhờ sở hữu gương mặt điển trai, nam tính, nên ngay sau khi khoá học kết thúc, Bảo Anh đã nhận được nhiều lời mời đóng phim. Đây cũng chính là bước ngoặt khiến anh quyết định gắn bó với nghệ thuật.

Trong sự nghiệp, Bảo Anh đã nhiều lần hóa thân thành công an chính quy, cảnh sát điều tra. Thậm chí, có phim khán giả cứ ngỡ anh đóng vai người thường, nhưng tới những tập cuối thì thân phận của anh lại là cảnh sát chìm.

Bảo Anh được mệnh danh là nam diễn viên đóng vai công an nhiều nhất màn ảnh Việt

Có thể nói, Bảo Anh là một trong những nam diễn viên được giao đóng vai công an nhiều nhất Việt Nam. Không chỉ thế, khán giả con ưu ái gọi anh một trong những chàng công an đẹp trai nhất màn ảnh.

Chia sẻ về việc liên tục hóa thân thành công an, Bảo Anh cho hay: "Chắc các đạo diễn thấy quá mạo hiểm khi mời tôi vào một vai diễn có màu sắc khác. Thực ra, tôi muốn chinh phục vai diễn công an qua từng năm, qua từng bộ phim. Tôi chắc chắn sẽ tiếp tục nhận vai diễn công an để hoàn thiện mình. Tuy nhiên, cũng khá khó khăn khi độ tuổi của tôi cũng khá cứng rồi".

Cuộc sống bình dị, viên mãn bên vợ xinh đẹp và 3 con

Khác với vẻ nghiêm nghị ở trên phim, ngoài đời, Bảo Anh sống phóng khoáng, vui vẻ và giản dị. Khi không bận công việc, anh dành hầu hết thời gian để chăm sóc vợ con. Nam diễn viên tự nhận bản thân sống khép kín, không thích nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè.

Bà xã của Bảo Anh sinh năm 1992, kém anh 11 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng không thua kém các người đẹp trong showbiz.

Bảo Anh và bà xã xinh đẹp kém 11 tuổi

Sau hơn 10 năm gắn bó, vợ chồng Bảo Anh đã xây dựng được một tổ ấm nhỏ hạnh phúc và 3 người con đáng yêu

Bảo Anh kể, anh quen vợ khi cô mới 16-17 tuổi. Đến nay, sau hơn 10 năm gắn bó, vợ chồng nam diễn viên đã có 3 con, đủ nếp đủ tẻ.

Theo Bảo Anh, dù vợ đã trải qua 3 lần sinh nở, lại giản dị và gần như không phấn son, nhưng trong mắt anh, cô vẫn đẹp hơn bất kỳ thiếu nữ 18 đến 33 nào mà anh biết. Chính tình yêu, sự hy sinh, gắn kết của cả hai đã giúp hôn nhân của họ luôn êm đềm, hạnh phúc.

Được biết, từ năm 2008, gia đình Bảo Anh đã chuyển từ nội thành Hà Nội về quê sống để tận hưởng không khí bình yên, tránh xa phố xá ồn ào. Quyết định này đến từ một lần nam diễn viên muốn rời bỏ áp lực công việc, về quê ngoại ở Cự Đà, huyện Thanh Oai nghỉ vài ngày. Nào ngờ sau đó, anh lại yêu thích không khí yên bình nơi đây rồi chuyển về đây.

Hình ảnh giản dị đời thường của "chàng công an đẹp trai nhất màn ảnh"

Ở tuổi 43, Bảo Anh hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng, hạnh phúc, có sự nghiệp, gia đình và một không gian sống lý tưởng. Trên trang cá nhân, anh thường chia sẻ những hình ảnh đời thường bình dị nơi làng quê.

Nam diễn viên có những thú vui rất dân dã như nuôi lợn, trồng rau, hái lượm. Nhiều vật dụng, nội thất trong nhà cũng do chính tay anh đóng.