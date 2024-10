Nam sinh xuất sắc với dự án game và an ninh mạng

Trò chơi phiêu lưu lấy cảm hứng từ trải nghiệm cá nhân

Từ bé, Minh Tuấn đã có sở thích vẽ nên khi lớn hơn, bạn mong muốn sử dụng cây cọ của mình để đem tới màu sắc tại các trường tiểu học còn khó khăn trên địa bàn Việt Nam. Năm 2022, bạn thành lập dự án Blue Art nhằm lan tỏa tình yêu nghệ thuật và môi trường tới các trường học. Dự án thành công rực rỡ khi Minh Tuấn gây quỹ được 50.000.000 VNĐ và trao tặng cho các em nhỏ tại các tỉnh Thái Bình, Khánh Hòa, Hòa Bình 12,5 giờ kiến thức cơ bản về Lập trình cũng như các dụng cụ thể thao, học tập để nâng cao tinh thần học tập của các bạn.

Cũng nhờ những hành trình đầy màu sắc này, Minh Tuấn đã có ý tưởng tạo nên một Game phiêu lưu với bối cảnh được đặt trong một ngôi đền cổ. Dự kiến phát hành trên nền tảng PC, dành cho mọi lứa tuổi, với những thử thách 3D sống động.

Minh Tuấn chia sẻ: "Em cảm thấy em còn phải học hỏi nhiều nếu muốn theo đuổi công việc này". Bạn cười "Em muốn chứng minh cho bố mẹ em và các phụ huynh thấy, đây không phải là trò chơi vô bổ cùng các nhân vật vô cảm, mà những trò chơi này sẽ mang tính giáo dục cao giúp những bạn học sinh hướng nội và ngại tiếp xúc như em học được cách kết nối cộng đồng qua những trò chơi này"

Ông Roger Huỳnh, nhà sáng lập học viện Caustics Digital, thành viên của Hiệp hội Hiệu ứng Hình ảnh quốc tế VES nhận xét: "Tôi đã có cơ hội được hướng dẫn Lê Minh Tuấn trong thời gian qua. Như mọi người đều biết, sáng tạo ra một trò chơi 3D không phải là một quá trình dễ dàng. Bạn sẽ cần có thời gian để viết câu chuyện (storyboard), thiết kế và lập trình để trò chơi có thể hoàn thành. Với nền tảng kiến thức của lập trình máy tính, Tuấn đã nắm bắt khái niệm rất nhanh và học được cách tạo ra trò chơi của riêng mình."

Học sinh Lê Minh Tuấn dạy các em học sinh kiến thức về Lập trình cơ bản

Hình ảnh từ Dự án Thiết kế Game của học sinh Lê Minh Tuấn

Phát triển công cụ hỗ trợ đánh giá mức độ an toàn thông tin cho các doanh nghiệp SMEs

Mùa hè 2024, khi quay trở lại Việt Nam để nghỉ hè, Minh Tuấn đã có cơ hội được thực tập tại Viện Công Nghệ Thông Tin, trường Đại học Quốc Gia Hà Nội. Tiến sĩ Lê Quang Minh - Phó Viện Trưởng của Viện sau khi lắng nghe chia sẻ của Tuấn về dự án Game đầu tay, thầy Minh thấy bạn chính là mảnh ghép còn thiếu trong dự án xây dựng mô hình đánh giá mức độ an toàn thông tin cho các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa (SMEs) tại Việt Nam.

Lấy bối cảnh trong thời đại số, khi ngày càng nhiều mối đe dọa từ an ninh mạng, thầy Lê Quang Minh đã giúp nhóm học sinh phát triển dụng cụ đánh giá mức độ an toàn thông tin của các doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO 2700X và bộ tiêu chuẩn an toàn thông tin của Hoa Kỳ - viết tắt là NIST. Dự kiến vào cuối tháng 10, dự án sẽ được ra mắt công chúng.

Tuấn cùng hai sinh viên: Phạm Công Thành - sinh viên năm 4 của Viện Công Nghệ Thông Tin và Kinh Tế Số, trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân và Nguyễn Trung Hiếu đang theo học cao học tại Trường Quốc Tế, trường Đại học Quốc Gia Hà Nội đang tiến hành hoàn thiện dự án để nộp dự thi "Giải thưởng Sáng tạo Tương lai – VietFuture Awards 2024".

Nhờ vào kinh nghiệm thiết kế 3D trong dự án Game, Tuấn đã tham gia phần thiết kế Giao diện UX/UI của website và phụ trách dịch thuật Bộ tiêu chuẩn NIST.

Một số hình ảnh sơ bộ của dự án trong quá trình phát triển

Sự công nhận từ các chuyên gia

Với hai dự án trên, nam sinh này đã được 2 chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau đưa ra những lời khen ngợi về năng lực và sự cam kết:

Ông Nguyễn Văn Cường, Giáo viên giảng dạy môn Lập trình, MindX Technology School nhận xét: "Khả năng tư duy sáng tạo của Minh Tuấn trong cả hai dự án là điều không dễ dàng có được ở độ tuổi này. Đây là minh chứng cho tiềm năng phát triển của bạn trong tương lai."

Ông Nguyễn Tường Huy - Trưởng nhóm Kỹ thuật, Chuyên gia phát triển Phần mềm - Công ty Phần mềm FPT Hà Nội, nhận xét: "Khi trò chuyện cùng Tuấn, tôi thấy bạn có một suy nghĩ thú vị là mong muốn có thể lập trình những tính năng về các giác quan, diễn biến cảm xúc tương ứng hành động với nhiều loại nhân vật trong trò chơi."

Hai dự án trên không chỉ là bước đầu trong hành trình sự nghiệp mà còn là nền tảng vững chắc để Lê Minh Tuấn tiếp tục phát triển trong lĩnh vực Khoa học Máy tính, đặc biệt là thiết kế game.