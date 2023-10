Năm học 2023-2024, nhiều địa phương miễn 100% học phí phổ thông

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về việc cho phép tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn.

Theo đó, nhóm 1 là học sinh học tại các trường ở TP. Thủ Đức và các quận 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, mức học phí từ 60.000 – 200.000 đồng/tháng. Nhóm 2: Học sinh học tại các trường ở huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ, mức học phí từ 30.000 – 120.000 đồng/tháng tùy từng cấp học.

Mức tạm thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục công lập tại TPHCM như sau:

Sở GDĐT An Giang vừa có quyết định giữ ổn định mức thu học phí năm học 2023 – 2024 của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập bằng mức thu học phí của năm học 2021 – 2022 theo đúng quy định.

Sở GDĐT An Giang yêu cầu, các cơ sở giáo dục không được ép buộc học sinh, cha mẹ học sinh, người giám hộ học sinh nộp học phí cả học kỳ/năm học dưới mọi hình thức; trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, khuyến khích các đơn vị chia nhỏ nhiều lần thu.

Mức thu học phí mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 – 2024 trên địa bàn An Giang.

Bên cạnh đó, các đơn vị thu học phí mầm non và phổ thông phải niêm yết, thông báo công khai mức thu tại điểm thu; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng vừa có công văn về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2023-2024. Cụ thể, đối với học phí năm học 2023-2024, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập chưa tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh tạm thu học phí bằng mức thu của năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 2 ngày 24/3/2023 của HĐND tỉnh.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập tự đảm bảo chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh tạm thu học phí tối đa bằng 2 lần mức thu của năm học 2022-2023 theo Nghị quyết số 2.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập giữ ổn định học phí từ năm học 2023-2024 so với năm học 2021-2022.

Các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc tỉnh chủ động xây dựng lộ trình và mức thu học phí năm học 2023-2024 theo chỉ đạo của Bộ GDĐT; báo UBND tỉnh theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan chưa triển khai thu học phí năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non và phổ thông trong khi chờ chỉ đạo của Chính phủ.

Trước đó, một số địa phương đã thông báo chính sách miễn, giảm học phí năm học 2023 - 2024.

Trong đó, tỉnh Quảng Bình đã thống nhất chủ trương không thu học phí học kỳ I, năm học 2023-2024 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Không thu học phí cả năm học 2023-2024 đối với trẻ em học mầm non và học sinh phổ thông công lập, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình phổ thông vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, miền núi, xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, cơ sở giáo dục thường xuyên do giảm thu từ nguồn học phí.

Năm học 2023-2024, TP Đà Nẵng hỗ trợ 100% học phí theo mức thu học phí công lập do Hội đồng nhân dân thành phố quy định, hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2023-2024.

Đối tượng áp dụng là trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập (kể cả học viên học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông); trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Nghị quyết không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Dự kiến kinh phí hỗ trợ năm học 2023 – 2024 là hơn 400 tỷ đồng. Đây là năm thứ ba liên tiếp Đà Nẵng thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí. Hai lần trước, chính quyền thành phố miễn học phí do đời sống người dân gặp khó khăn vì Covid-19.

Tại Hải Phòng, năm 2023-2024, TP Hải Phòng dự chi hơn 400 tỷ đồng để thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh các bậc mầm non, THCS và THPT.

Việc miễn giảm 100% học phí cho học sinh bậc mầm non và THCS được thực hiện từ năm học 2020-2021 đến nay. Từ năm 2021-2022, có thêm học sinh bậc THPT được miễn học phí.